В Мингорисполкоме рассказали о преимуществах изучения истории Беларуси в контексте всемирной

С 1 сентября белорусских школьников ждут некоторые нововведения. Одно из них - изучение истории Беларуси в контексте всемирной. Почему вообще было принято такое решение, рассказала зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова в "Актуальном интервью".

Любые нововведения и корректировки, по ее словам, прежде всего внедряются в интересах ребенка. "Историю важно не только учить, ее важно понимать. В каких условиях существовало государство, что окружало, какая политика проводилась с соседними землями, княжествами, государствами, в каких условиях существовала наша земля", - отметила зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома.

Ольга Смирнова:

"Это не соединение двух предметов в одном, это новый подход к изучению истории. Он уже хорошо себя зарекомендовал в экспериментальных школах. У нас несколько лет назад по всей стране были определены несколько учебных заведений, школ, гимназий, в которых в качестве эксперимента учащиеся десятых классов изучали этот новый учебный предмет. Оценка исключительно высокая".