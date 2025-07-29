3.67 BYN
3.02 BYN
3.50 BYN
В Мингорисполкоме рассказали о преимуществах изучения истории Беларуси в контексте всемирной
С 1 сентября белорусских школьников ждут некоторые нововведения. Одно из них - изучение истории Беларуси в контексте всемирной. Почему вообще было принято такое решение, рассказала зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова в "Актуальном интервью".
Любые нововведения и корректировки, по ее словам, прежде всего внедряются в интересах ребенка. "Историю важно не только учить, ее важно понимать. В каких условиях существовало государство, что окружало, какая политика проводилась с соседними землями, княжествами, государствами, в каких условиях существовала наша земля", - отметила зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома.
Ольга Смирнова:
"Это не соединение двух предметов в одном, это новый подход к изучению истории. Он уже хорошо себя зарекомендовал в экспериментальных школах. У нас несколько лет назад по всей стране были определены несколько учебных заведений, школ, гимназий, в которых в качестве эксперимента учащиеся десятых классов изучали этот новый учебный предмет. Оценка исключительно высокая".
Как подчеркнула она, учениками сейчас не придется уделять внимание двум разным направлениям. "Не секрет, что при изучении по раздельности всемирной истории и истории Беларуси иногда не совпадали периоды. Например, изучая всемирную историю, ребята уходили далеко вперед. А в истории Беларуси изучали еще каменный век или средневековье, или наоборот. Безусловно, это вызывало определенный диссонанс, трудности в изучении предметов. Сейчас этих трудностей нет. Поэтому была получена высокая оценка учащихся, высокая оценка педагогов и поддержка родителей", - обозначила Ольга Смирнова.