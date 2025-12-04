3.74 BYN
"Для нас открыты все двери в этом регионе" - эксперт Кривошеев о сотрудничестве Беларуси с Оманом
Оман становится ключевым звеном для расширения белорусского присутствия на мировых торговых маршрутах. Высокий уровень политического диалога между лидерами двух стран делает эти возможности максимально доступными.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-новости":
"Оман является жемчужиной на пересечении крупнейших морских торгово-логистических путей. Это очень важно для Беларуси, которая является экспортно ориентированной экономикой и страной с открытой экономикой. Нам, безусловно, важна та портовая инфраструктура, те инструменты страхования, те инструменты продвижения, которые уже есть и наработаны Султанатом Оман. И благодаря высочайшему уровню политического диалога на уровне султана и Президента Беларуси для нас открыты все двери в этом регионе. Нам готовы предоставлять и инфраструктуру, и финансовые, экономические, инвестиционные инструменты для того, чтобы проект белорусского хаба в этом, повторюсь, богатейшем регионе, в этом узелке, через который проходит значительный процент мировой морской торговли, Беларусь для себя открыла, имела и использовала".