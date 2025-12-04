"Для нас открыты все двери в этом регионе" - эксперт Кривошеев о сотрудничестве Беларуси с Оманом

"Оман является жемчужиной на пересечении крупнейших морских торгово-логистических путей. Это очень важно для Беларуси, которая является экспортно ориентированной экономикой и страной с открытой экономикой. Нам, безусловно, важна та портовая инфраструктура, те инструменты страхования, те инструменты продвижения, которые уже есть и наработаны Султанатом Оман. И благодаря высочайшему уровню политического диалога на уровне султана и Президента Беларуси для нас открыты все двери в этом регионе. Нам готовы предоставлять и инфраструктуру, и финансовые, экономические, инвестиционные инструменты для того, чтобы проект белорусского хаба в этом, повторюсь, богатейшем регионе, в этом узелке, через который проходит значительный процент мировой морской торговли, Беларусь для себя открыла, имела и использовала".