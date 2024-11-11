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Для поляков все приезжие - люди второго сорта? О польском "гостеприимстве" - в "Таблице Менделевой"
Автор:Яна Менделева
Белорусы в Польше жалуются на буллинг и насилие, утверждая, что их детей воспринимают как людей второго сорта.
Детали в рубрике "Таблица Менделевой".
Жертвы польского национализма. Местные власти насаждают ненависть близким народам, лишают беженцев права на самоидентичность и возможность разговаривать на родном языке. Широкое распространение ксенофобии и еженедельные новости о пострадавших. Но в чем виноваты дети?
Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.
Польское "гостеприимство" уже давно обнажило свою садистскую натуру. Зверства на границе, стрельба по мигрантам, убитых и покалеченных их находят со следами от резиновых пуль и укусов собак. Бесчеловечные издевательства над мигрантами, которые ищут лучшее будущее в западных странах, там уже давно "узаконили".
Но насилием пропитались не только контуры страны. Длинная тень панщины. Громкий скандал с работорговлей не так давно облетел местные СМИ. В Радоме выходцев из Колумбии пытались превратить в рабов. Гражданка Польши и двое украинцев принуждали пятерых мигрантов работать на мясокомбинате "на особых условиях".
"Их заставляли выполнять свои обязанности независимо от состояния здоровья, лишали паспортов и денег, не позволяли свободно покидать место жительства".
Граждане Колумбии искали спокойствие вдали от наркокартелей, но жизнь в Польше оказалась для них куда опаснее. Национализм с подачи властей только крепчает. Под угрозой оказались и белорусские дети. Добывать образование в чужой стране приходится кровью.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"В последнее время все большую огласку получают многочисленные случаи травли белорусских детей в польских школах, детских садах, избиений и нападений на белорусов по национальному признаку, произвольных задержаний, угроз со стороны специальных служб в отношении наших граждан по надуманным причинам".
Родители, сбежавшие из Беларуси, лишили их родины, а Польша - безопасного детства. Причем для того, чтобы подвергнуться притеснениям и насилию, не обязательно прогуливаться по ночным улицам европейского сада. Преступления совершаются средь бела дня. В соцсетях родители жертв буллинга по отношению к белорусам делятся своими трагическими историями.
"Сын вчера поехал с другом кататься на велосипеде. Подошли несколько ребят-одноклассников (поляки). Не знаю, что у них там произошло, но моего ребенка просто на ходу столкнули с велосипеда. Вот вам последствия".
"Познань. Дочь, 12 лет. Каждый день плачет навзрыд в своей комнате. С женой начали разбираться - ее поляки просто не пускают в класс. Говорят, белорусы пускай учатся в Беларуси или сидят тут около класса, на коридоре".
"Моего сына избили в техникуме в Катовице. Одноклассник, поляк, который год его буллил. Поломана кость под левым глазом. Естественно, кровоподтеки, отечность. Глаз не открывается".
25 ноября в Белостоке 16-летнего подростка из Беларуси избили до потери сознания. Среди нападавших двое несовершеннолетних и предположительно 22-летний мужчина. Отец мальчика подал заявление в полицию, вот только это бесполезно. А подобных новостей из Польши приходит все больше. В конце сентября в польском городе совершила самоубийство 16-летняя школьница Юлия.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Мы хорошо помним и о резонансном убийстве 25-летней гражданки Беларуси в Варшаве весной 2024 года. И знаем еще о ряде других происшествий, которые не попали в средства массовой информации. Призываем польские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения основополагающих прав и свобод, находящихся на их территории граждан в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством этой страны".
Ей было 25. Девушку изнасиловали и убили в центре столицы. Окружающие остались равнодушными.
Отношение поляков к украинским беженцам - еще хуже. Им испортили дверь квартиры: припомнили Катынь и заодно потребовали убираться на родину. Или случай встречи украинского таксиста с поляками.
Для белорусов Польша - это серьезный повод для беспокойства. Жертвы насилия разговаривают на русском языке, и поляки особо не разбираются. Украинец перед ними или белорус. Подобные инциденты уже были зафиксированы. Для поляков все приезжие - люди второго сорта.
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