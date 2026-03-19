Для развлечения и лечения: специальную сенсорную комнату открыли в детской поликлинике в Минске
Сенсорная интеграция для самых маленьких горожан.19 марта в 4-й детской поликлинике Минска открыли интерактивное пространство для занятий с детьми, которые имеют нарушения психофизического развития.
В учреждении здравоохранения 10 лет работает центр раннего вмешательства. Современная инфраструктура предназначена для ребят до 3 лет, у которых наблюдаются сложности с восприятием звуков, света, тактильным ощущением или координацией.
Екатерина Тарасевич, руководитель отдела PR-компании Bremor: "Открытие специальной сенсорной комнаты в 4-й детской клинической городской поликлинике - это не случайная история, это такой закономерный процесс продолжения нашего проекта по оборудованию игровых комнат в детских больницах. Мы его начали в 2021 году. Разрабатывается специальный дизайн-проект, учитываются все вводные, которые нам дает поликлиника либо учреждение здравоохранения. Здесь было важно учесть запрос на специальное оборудование, которое непосредственно предназначено для таких коррекционных занятий. В частности, мы приобрели два логопедических зеркала. Поэтому очень надеемся, что здесь детям не только будет приятно находиться, но и полезно, конечно же, для их здоровья, для их развития".
Это первый в столице кабинет с профильным логопедическим и сенсорным оборудованием, который открыли именно на базе поликлиники. Один сеанс рассчитан приблизительно на час, а курс лечения - на 6 месяцев.