3.68 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
Налоговая планирует получать данные из ПВТ о крупных криптотрейдерах
Автор:Редакция news.by
Поправки в Налоговый кодекс могут затронуть операции с валютой, в том числе электронной, на площадках компаний Парка высоких технологий.
Данные о крупных криптотрейдерах, которые пользуются платформами компаний-резидентов ПВТ, планируется передавать в налоговую, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, которые уже поступили в парламент. Проект опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Речь в документе идет о том, чтобы компании из ПВТ передавали в Министерство по налогам и сборам сведения об открытии и (или) закрытии верифицированных аккаунтов жителей страны. Также они будут обязаны сообщать данные о резидентах Беларуси, которые в истекшем календарном году совершили операции более чем на 150 тысяч белорусских рублей.