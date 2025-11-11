Налоговая планирует получать данные из ПВТ о крупных криптотрейдерах

Данные о крупных криптотрейдерах, которые пользуются платформами компаний-резидентов ПВТ, планируется передавать в налоговую, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, которые уже поступили в парламент. Проект опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Речь в документе идет о том, чтобы компании из ПВТ передавали в Министерство по налогам и сборам сведения об открытии и (или) закрытии верифицированных аккаунтов жителей страны. Также они будут обязаны сообщать данные о резидентах Беларуси, которые в истекшем календарном году совершили операции более чем на 150 тысяч белорусских рублей.