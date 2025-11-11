На Брестчине чествовали лучших работников сельского хозяйства

В преддверии профессионального праздника лучших в агропромышленном секторе чествовали в Брестском регионе. Среди награждаемых ветераны, заслуженные работники сельского хозяйства, руководители предприятий и те, кто занесен в книгу почета областного союза АПК. В этом году издание пополнилось новыми именами.

Брестская область завершает агросезон с рекордами

Нынешний сезон для юго-западного региона успешный и в нескольких показателях рекордный. Уже достигнут небывалый урожай зерна с учетом кукурузы, причем без рапса: 2 млн тонн. Также впервые в истории региона 8 районов, а это половина, намолотили более 100 тыс. тонн зерновых колосовых.