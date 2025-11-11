3.68 BYN
Эксперт рассказал, зачем Трамп выдвинул Джона Коула на пост спецпосланника в Беларуси
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру юриста Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.
Что означает этот шаг, в студии "Первого информационного" рассказал Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
"Дональд Трамп, когда баллотировался на пост президента Соединенных Штатов, обещал не только своим гражданам, но и мировому сообществу оказать воздействие на прекращение вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Учитывая то, что очень сложно идет этот процесс, поскольку Европейский союз, его представители, блокируют прекращение боевых действий, оказывая мощную финансовую и военно-техническую поддержку украинскому политическому режиму, Дональду Трампу необходимо, выполняя свое обещание, напрямую иметь выходы на руководство стран этого региона, - отметил Дьяченко. - Поэтому здесь и есть специальный посланник по Украине, специальный посланник по Российской Федерации, и, конечно, учитывая, что Республика Беларусь позиционирует себя как платформа для возможных мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса, то и по Республике Беларусь назначен специальный представитель, чтобы напрямую он осуществлял взаимодействие между руководством нашего государства и руководством администрации".
Также, по его мнению, снятие санкций с "Белавиа" внушает определенный оптимизм того, что администрация Соединенных Штатов движется в правильном направлении, и здравый смысл все-таки является важным мотиватором их внешнеполитических действий. "Мы надеемся на то, что все-таки удастся американскому истеблишменту занять более четкую позицию и в снятии других экономических и финансовых ограничений с нашей республики. Тем более что наша республика, как показывает практика, не представляет угрозы национальным интересам Соединенных Штатов Америки. И здесь нужно проводить соответствующую договорную политику и снимать все эти ненужные ограничения", - сказал Дьяченко.