Эксперт рассказал, зачем Трамп выдвинул Джона Коула на пост спецпосланника в Беларуси

"Дональд Трамп, когда баллотировался на пост президента Соединенных Штатов, обещал не только своим гражданам, но и мировому сообществу оказать воздействие на прекращение вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Учитывая то, что очень сложно идет этот процесс, поскольку Европейский союз, его представители, блокируют прекращение боевых действий, оказывая мощную финансовую и военно-техническую поддержку украинскому политическому режиму, Дональду Трампу необходимо, выполняя свое обещание, напрямую иметь выходы на руководство стран этого региона, - отметил Дьяченко. - Поэтому здесь и есть специальный посланник по Украине, специальный посланник по Российской Федерации, и, конечно, учитывая, что Республика Беларусь позиционирует себя как платформа для возможных мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса, то и по Республике Беларусь назначен специальный представитель, чтобы напрямую он осуществлял взаимодействие между руководством нашего государства и руководством администрации".