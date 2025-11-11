Жительница Мозыря, на которую напал муж с ножом, скончалась в больнице

Напомним, жуткая история произошла в пятницу, 7 ноября, в районном центре. В милицию позвонила девочка и сообщила, что пьяный папа ударил маму ножом. Когда на указанный адрес приехали милиционеры, из квартиры на первом этаже доносились крики о помощи. Входная дверь была заперта, один из стражей порядка залез через открытое окно. На полу в крови лежала женщина, рядом находился муж с ножом в руках.