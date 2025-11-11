3.68 BYN
Жительница Мозыря, на которую напал муж с ножом, скончалась в больнице
33-летняя жительница Мозыря, на которую на минувших выходных напал муж с ножом, скончалась в больнице.
Напомним, жуткая история произошла в пятницу, 7 ноября, в районном центре. В милицию позвонила девочка и сообщила, что пьяный папа ударил маму ножом. Когда на указанный адрес приехали милиционеры, из квартиры на первом этаже доносились крики о помощи. Входная дверь была заперта, один из стражей порядка залез через открытое окно. На полу в крови лежала женщина, рядом находился муж с ножом в руках.
Андрей Майсейков, начальник УОПП УВД Гомельской области:
"Неоднократные законные требования сотрудника бросить оружие агрессор проигнорировал и направился в сторону милиционера. Чтобы обезвредить дебошира, участковый инспектор применил табельный пистолет".
Женщина получила как минимум семь ударов ножом, в больницу она попала в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, она скончалась. К слову, в семье воспитывались четверо детей.