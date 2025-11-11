Лидер группы "Чайф" рассказал, почему Минск - площадка, где творится мир

Лидер рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин - человек с яркой гражданской позицией, который мониторит новости, читает их, анализирует и делится своим мнением. Почему, по его мнению, Минск - не просто про щедрость, а это площадка, где действительно творится мир, музыкант объяснил в "Актуальном интервью".

Артист считает, что лучшей площадки для того чтобы собраться за одним столом, чем Минск, не придумать. Владимир Шахрин признался, что засомневался насчет проведения встречи президентов США и России в Будапеште, потому что туда нужно лететь через европейские страны, а "у кого там что на уме, непонятно". А Беларусь, по его словам, абсолютно может удовлетворить организационные требования безопасности всех руководителей государств.

Лидер рок-группы вспомнил, что в начале ноября 2013 года он с группой играл на Крещатике в Киеве концерт, который был посвящен освобождению Украины от немецко-фашистских захватчиков. Тогда выступали группы из России, Восточной и Западной Украины, из Европы. "И вся площадь хором скандировала: "Спасибо деду за победу!". Но через несколько лет люди вдруг начали сносить памятники генералу Николаю Ватутину - человеку, который руководил освобождением. Теперь же его называют весьма сомнительным персонажем.

"Бандера у меня в голове совсем не укладывается. Считаю, что нам есть что предъявить тем, кто руководит всеми государствами - и в Украине, и в Европе, и в Америке. Они не смогли договориться, а должны были. Сейчас уже что случилось, то случилось, поэтому все решается на поле боя", - отметил собеседник.

Кстати, он смело заявил, что у него нет никаких сомнений в том, на чьей стороне фронта и "виртуально в каких окопах" находиться. "Я с российской армией нахожусь!" - сообщил Владимир Шахрин.