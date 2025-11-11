Чемпионат кондитеров, симпозиум хлебопеков, выбор лучшей упаковки - программа на PRODEXPO насыщена

В белорусской столице открылась XXXI Международная выставка PRODEXPO-2025. С каждым годом организаторы стараются держать планку, держать уровень. Что касается самого открытия, говорили много об экспорте белорусского продовольствия. Беларусь постоянно повышает ставку и ставит новые амбициозные цели. И на это работают все белорусские производители, все, кто представлен сегодня на выставке.

Конечно, нужно пользоваться такой возможностью не просто показывать свои новинки или уже проверенные продукты, конечно, проводить B2B-переговоры, находить новых клиентов, в том числе в других странах. Для этого площадки созданы, и на протяжении вот этих ближайших дней работа будет вестись, потому что продовольствие - это действительно наш такой второй хлеб и козырь экономический, который приносит Беларуси хорошие деньги.

Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Наши переработчики стараются следить и формировать будущие потребительские тренды. Я приведу несколько примеров. В частности, переработчики молока, понимая, что в мире сегодня актуально, делают акцент на расширении линейки безлактозных и высокобелковых продуктов. Активно в мире продается специализированное питание. И сегодня наши коллеги освоили молочные смеси для разных возрастных категорий".