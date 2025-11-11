3.68 BYN
Чемпионат кондитеров, симпозиум хлебопеков, выбор лучшей упаковки - программа на PRODEXPO насыщена
В белорусской столице открылась XXXI Международная выставка PRODEXPO-2025. С каждым годом организаторы стараются держать планку, держать уровень. Что касается самого открытия, говорили много об экспорте белорусского продовольствия. Беларусь постоянно повышает ставку и ставит новые амбициозные цели. И на это работают все белорусские производители, все, кто представлен сегодня на выставке.
Конечно, нужно пользоваться такой возможностью не просто показывать свои новинки или уже проверенные продукты, конечно, проводить B2B-переговоры, находить новых клиентов, в том числе в других странах. Для этого площадки созданы, и на протяжении вот этих ближайших дней работа будет вестись, потому что продовольствие - это действительно наш такой второй хлеб и козырь экономический, который приносит Беларуси хорошие деньги.
Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Наши переработчики стараются следить и формировать будущие потребительские тренды. Я приведу несколько примеров. В частности, переработчики молока, понимая, что в мире сегодня актуально, делают акцент на расширении линейки безлактозных и высокобелковых продуктов. Активно в мире продается специализированное питание. И сегодня наши коллеги освоили молочные смеси для разных возрастных категорий".
Помимо деловой программы, есть развлекательная, она на самом деле очень содержательная. Пройдет международный чемпионат кондитерского искусства, конкурс на лучшую упаковку, международный симпозиум хлебопеков. В общем, каждая минута на PRODEXPO насыщена. Все сделано для посетителей и для белорусских предприятий, чтобы эти три дня были максимально эффективны. Идем работать дальше, знакомиться с нашими производителями, с новинками, с гостями из других стран.