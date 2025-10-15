Дмитрий Поджигеров: Без географических знаний не построить сильную страну

Если раньше границы были лишь линиями на карте, то сегодня все чаще говорят о мягкой силе, об экономических поясах и цифровых пространствах. Как география сегодня помогает Беларуси ориентироваться в этом новом мире, спросили в "Актуальном интервью" у учителя географии Могилевского государственного областного лицея № 1 Дмитрия Поджигерова.

Без географических знаний не построить сильную и процветающую страну. Дмитрий Поджигеров

Он обозначил и то, что для социально-экономического развития надо учитывать особенности географического положения, особенности минерально-сырьевой базы страны. "Важно находить новых экономических партнеров, поэтому недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко встречался с лидером Омана. Хотя где находится Оман и где - Беларусь, это же тысячи километров расстояния. Вот и ответ: именно географические знания позволяют найти новые контакты и пути для развития. Пускай Беларусь и Оман географически удалены, но любое сотрудничество приведет к обоюдной выгоде", - заявил учитель географии.

По мнению Дмитрия Поджигерова, обеим странам это будет выгодно и приведет к экономическому процветанию. Неважно, где находится государство, любое сотрудничество (политическое, экономическое, социальное) в целом приведет к развитию, и главная заслуга принадлежит географии.