Дни открытых дверей, встреча с космонавтами - что еще обещает Неделя белорусской науки

Национальная академия наук Беларуси с 20 по 26 января проводит Неделю белорусской науки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НАН.

В эти дни также пройдет неделя открытых дверей. У желающих есть возможность посетить научные учреждения НАН Беларуси в Минске и других городах страны.

20-21 января состоится республиканская конференция учащихся "Первый шаг в науку". В мероприятии примут участие более 700 старшеклассников со всех областей и Минска, представивших работы по научным направлениям. Организатор конференции - Совет молодых ученых НАН Беларуси. Открытие конференции и пленарное заседание по разделу "Гуманитарные науки" состоятся в НАН 20 января в 14:00.

21 января в 11:00 пройдет отборочный тур республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси". В ходе мероприятия запланировано проведение выставки и публичной защиты научно-технических разработок участников проекта. К участию в отборочном туре принято более 50 заявок, экспертный совет выберет 20 лучших идей для представления в республиканском финале конкурса.

23 января в 15:00 состоится республиканское собрание научной общественности, посвященное Дню белорусской науки. В мероприятии примут участие свыше 400 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений Республики Беларусь. Лучшим ученым и исследователям страны будут вручены награды.



Планируется, что в торжественном мероприятии примут участие первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская и Герой России летчик-космонавт Олег Новицкий.



С 9:00 в НАН Беларуси будет развернута масштабная выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности. Всего на выставке будет представлено свыше 300 разработок и технологий.

Особую программу Недели белорусской науки предлагают организации отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси. Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа НАН Беларуси проводит целый ряд мероприятий. С историей академической науки Беларуси можно будет ознакомиться в Музее истории НАН Беларуси.



Желающие смогут также посетить постоянно действующую выставку "Достижения науки - производству", археологическую экспозицию Института истории НАН Беларуси. Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных групп.

Свой план мероприятий дней открытых дверей подготовил и Совет молодых ученых НАН Беларуси. Молодые исследователи не только будут проводить экскурсии по своим научным организациям, но и будут встречаться со школьниками и студентами в школах и высших учебных заведениях.