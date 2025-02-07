До 23 лет - суд вынес приговор по делу о приготовлениях к подрыву поезда на участке Минск-Барановичи

Минский областной суд вынес приговор по делу о приготовлениях к подрыву пассажирского поезда на участке Минск - Барановичи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.

Обвиняемыми признаны два фигуранта - П.В. Вабищевич и А.В. Зиненко, которым вменяется в вину совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе против государства и общественной безопасности.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что обвиняемые в течение 2023 года в ходе преступного взаимодействия с представителями украинских специальных служб собирали и предоставляли им интересующие сведения, а также выполняли иные противоправные задания, которые причинили вред национальной безопасности Беларуси. Действия Вабищевича и Зиненко квалифицированы как незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств и измена государству.

Кроме того, Вабищевич получил задание установить взрывное устройство на железнодорожном пути участка Минск - Барановичи в районе перегона Столбцы - Городея. Ближайшим по времени поездом, который должен был проследовать через указанный перегон, являлся пассажирский поезд №658 сообщением Брест - Минск - Полоцк, перевозивший 358 пассажиров.

Действия Вабищевича были пресечены благодаря предпринятым правоохранительными органами мерам. Они квалифицированы как приготовление к акту терроризма и приготовление к приведению в негодность средств железнодорожного транспорта.

В соответствии с позицией государственного обвинителя судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда вынесла обвинительный приговор. Обвиняемым по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы: Вабищевичу - на срок 23 года со штрафом в размере 700 базовых величин (29,4 тыс. руб.), Зиненко - на срок 12 лет со штрафом в размере 600 базовых величин (25,2 тыс. руб.) - обоим с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.