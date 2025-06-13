До плюс 23 градусов прогнозируется в Беларуси 14 июня

Переменная облачность и до плюс 23 градусов прогнозируются в Беларуси 14 июня. О погоде на субботу рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, информирует БЕЛТА.