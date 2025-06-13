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До плюс 23 градусов прогнозируется в Беларуси 14 июня
Автор:Редакция news.by
До плюс 23 градусов прогнозируется в Беларуси 14 июняnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd7e7517-0646-4480-9230-5137fb746cca/conversions/0096f2b4-75f5-4889-8bbb-a716b07da966-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd7e7517-0646-4480-9230-5137fb746cca/conversions/0096f2b4-75f5-4889-8bbb-a716b07da966-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd7e7517-0646-4480-9230-5137fb746cca/conversions/0096f2b4-75f5-4889-8bbb-a716b07da966-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd7e7517-0646-4480-9230-5137fb746cca/conversions/0096f2b4-75f5-4889-8bbb-a716b07da966-xl-___webp_1920.webp 1920w
Переменная облачность и до плюс 23 градусов прогнозируются в Беларуси 14 июня. О погоде на субботу рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, информирует БЕЛТА.
В субботу прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков. Днем преимущественно на востоке страны пройдут небольшие кратковременные дожди, по востоку местами возможны грозы. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, днем местами по востоку 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет плюс 18-23.