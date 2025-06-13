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До плюс 23 градусов прогнозируется в Беларуси 14 июня

До плюс 23 градусов прогнозируется в Беларуси 14 июня

Переменная облачность и до плюс 23 градусов прогнозируются в Беларуси 14 июня. О погоде на субботу рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, информирует БЕЛТА.

В субботу прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков. Днем преимущественно на востоке страны пройдут небольшие кратковременные дожди, по востоку местами возможны грозы. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, днем местами по востоку 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет плюс 18-23.

погода в Беларуси