"До сих пор кидает в дрожь" - бандеровцы обезглавили целую семью уже после войны

После Великой Отечественной войны в 1945 году в деревню Мошки Ивановского района ворвались бандеровцы и потребовали у семьи Федоруков старшего сына для банды, но родители воспротивились. Всех семерых членов семьи, которые были дома, обезглавили. В живых осталась лишь одна девочка. В программе "Война и мир" родственники той страшной трагедии рассказали, что произошло.

news.by

"6 сентября 1945 года. Война уже закончилась. Люди возвращались к мирной жизни. Ничего не предвещало беды, - вспоминает родственник семьи Федоруков Иван Королев. - Но утром со стороны украинской границы, которая находится рядышком, вышла банда националистов и уверенным шагом по всей деревне шла целенаправленно в эту хату. Они начали требовать, чтобы сына передали в банду. Получили резкий отказ. Тогда начали запугивать: "Если вы не отдадите сына, за то, что вы помогали партизанам, мы покараем вас". И опять же был ответ - нет".

Война и мир | Память, которая не дает покоя: трагедия в деревне Мошки История, которая выходит за рамки обычных воспоминаний о войне. Это свидетельство бесчеловечности, которая проявлялась даже тогда, когда мир, казалось бы, уже наступил. 6 сентября 1945 года. Великая Отечественная война закончилась, но в деревне Мошки Ивановского района пришла беда, принесенная бандами националистов. Они ворвались в дом, требуя отдать сына в банду. Получив отказ, бандиты устроили кровавую расправу: семерых членов семьи, включая родителей, казнили с особой жестокостью на глазах у детей, после чего подожгли дом. Расследование прокуратуры подтверждает: после 1945 года на этих землях орудовали формирования, уничтожавшие активистов и мирных жителей. В Ивановском районе за годы войны и после неё пострадали десятки деревень, а судьба Мошек стала одной из самых трагических страниц. Сегодня на месте той хаты - лишь память. А в лесу, на кладбище, в одной общей могиле покоятся останки тех, кто отказался предать своих близких и свою совесть. 28.03.2026 19:53

"Они хотели забрать моего дядю, маминого брата, - рассказывает внучка Ульяна и Матрены Федоруков Нина Королева. - Его мать говорит: "Как я отдам своего сына, чтобы он шел на такие преступления. (У бабушки было семь братьев, все они служили в Красной армии)".



внучка Ульяна и Матрены Федоруков Нина Королева news.by

"Бандиты видят, что ничего не добиться. Они детей отправили всех на улицу, связали совершеннолетних по ногам, по рукам, стали класть на лавку и топором отрубали голову. Дочка хозяйки - маленькая девочка 5 или 6 годиков спряталась под печку, припечек был закрыт шторкой. Когда отца уже зарубали, стали класть мать, девочка начала плакать и кричать: "Не трогайте маму". Тогда бандиты остановились, забрали девочку, дали в руки матери, развязали ее и приказали под охраной отнести к соседям", - рассказал Иван Королев

"Надя маленькая рассказывала, что мама ее крепко-крепко обняла. Девочка все рассказала, кого с кем вязали, как рубали. Девочка же была такая, что могла все рассказать", - вспоминает Нина Королева.

"После того как женщина отнесла своего ребенка, ее вернули назад, положили на лавку, зарубали. И та же участь постигла всех, - продолжил рассказ мужчина. - После этого бандиты, чтобы замести следы своей преступной деятельности, вышли, подперли колком хату и подожгли. Взрослых людей к хате не подпускали до тех пор, пока огонь не объял всю хату. Когда уже было понятно, что к хате близко не подойти, они развернулись и все ушли. На следующий день после пожарища местные жители разобрали все, что осталось, нашли останки, сколотили что-то наподобие гроба и похоронили на местном кладбище".

"Мужество этих людей, конечно, безгранично. До сих пор кидает в дрожь, когда представляю эту картинку. Я прошел через Афган, видел многое, но таких случаев страшных, нечеловеческих я не встречал", - сказал дрожащим голосом Иван Королев.

родственник свидетелей преступления бандеровцев Анатолий Котович news.by

"После немцев бандеровцы наделали беды больше, чем немцы. Бандеровцы не прощали, они говорили: "Хочешь жить, то отца продашь - не только советскую власть". И поэтому многие, даже после войны, были фронтовики, а соглашались и помогали им. Потому что их было очень много, как партизан. Потому что бандеровцы моментально казнили людей",- рассказал родственник свидетелей преступления бандеровцев Анатолий Котович.

"Партизаны нас не грабили. А бандеровцы - только ночь, так и идут", - вспоминает он.

Его отцу угрожали из-за того, что он был за советскую власть, и он много раз спасался.

Александр Каменец, прокурор Ивановского района news.by

Александр Каменец, прокурор Ивановского района:

"После возбуждения в апреле 2021 года уголовного дела органы прокуратуры приступили к расследованию всех злодеяний, которые были совершены на территории Республики Беларусь, в том числе и на территории Ивановского района. В годы Великой Отечественной войны на территории Ивановского района было уничтожено либо частично уничтожено 70 деревень. Одна из них, это деревня Мошки, повторила судьбу деревни Хатынь. 39 человек были сожжены заживо. Указанное преступление было совершено националистическими формированиями, бандеровцами, при участии коллаборационистов".