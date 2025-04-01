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Добро пожаловать в команду! Памятка для желающих служить в ВС по контракту

Военная служба по контракту - это выбор патриота своей страны! А еще это очень выгодно.

О том, какие "плюшки" дает служба в Вооруженных Силах по контракту, мы писали здесь. В этой статье расскажем, что нужно сделать кандидату, желающему стать контрактником.

Чтобы стать военнослужащим-контрактником, необходимо:

  1.  обратиться в военный комиссариат по месту жительства или воинскую часть (лично либо по телефону), сообщить сведения о себе, желаемой должности, специальности;
  2. собрать необходимые документы (перечень можно посмотреть на сайте Министерства обороны);
  3. подать заявление о приеме на военную службу представителю воинской части;
  4. пройти медицинское освидетельствование;
  5. сдать нормативы по физической подготовке;
  6. пройти профессионально-психологический отбор;
  7. ознакомиться с заключением аттестационной комиссии воинской части;
  8. прибыть в установленный срок в воинскую часть и заключить контракт о прохождении военной службы.

Требования к кандидатам

Хорошее здоровье

  • Кандидат должен быть годен к военной службе (допускается годность с незначительными ограничениями).

Соответствие возрасту

  • 18-35 лет (женщины - 19-35 лет) - для граждан, поступающих на военную службу по контракту на должности солдат, сержантов, старшин, офицеров;
  • до 40 лет - солдаты, сержанты, старшины, офицеры запаса, ранее уволенные с военной службы по ряду оснований;
  • старше 40 лет - в отдельных случаях по решению Президента Республики Беларусь.

Подходящее образование

  • Не ниже среднего (хотя по отдельным должностям допускается наличие свидетельства об общем базовом образовании);
  • наличие среднего специального или высшего образования даст возможность для дальнейшего служебного роста).

Физическая подготовка

  • Успешная сдача нормативов в беге на 100 м, беге на 1 км, подтягивании на перекладине.
Вооруженные Силы БеларусиВС Беларусислужба по контракту