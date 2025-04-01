3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Добро пожаловать в команду! Памятка для желающих служить в ВС по контракту
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Военная служба по контракту - это выбор патриота своей страны! А еще это очень выгодно.
О том, какие "плюшки" дает служба в Вооруженных Силах по контракту, мы писали здесь. В этой статье расскажем, что нужно сделать кандидату, желающему стать контрактником.
Чтобы стать военнослужащим-контрактником, необходимо:
- обратиться в военный комиссариат по месту жительства или воинскую часть (лично либо по телефону), сообщить сведения о себе, желаемой должности, специальности;
- собрать необходимые документы (перечень можно посмотреть на сайте Министерства обороны);
- подать заявление о приеме на военную службу представителю воинской части;
- пройти медицинское освидетельствование;
- сдать нормативы по физической подготовке;
- пройти профессионально-психологический отбор;
- ознакомиться с заключением аттестационной комиссии воинской части;
- прибыть в установленный срок в воинскую часть и заключить контракт о прохождении военной службы.
Требования к кандидатам
Хорошее здоровье
- Кандидат должен быть годен к военной службе (допускается годность с незначительными ограничениями).
Соответствие возрасту
- 18-35 лет (женщины - 19-35 лет) - для граждан, поступающих на военную службу по контракту на должности солдат, сержантов, старшин, офицеров;
- до 40 лет - солдаты, сержанты, старшины, офицеры запаса, ранее уволенные с военной службы по ряду оснований;
- старше 40 лет - в отдельных случаях по решению Президента Республики Беларусь.
Подходящее образование
- Не ниже среднего (хотя по отдельным должностям допускается наличие свидетельства об общем базовом образовании);
- наличие среднего специального или высшего образования даст возможность для дальнейшего служебного роста).
Физическая подготовка
- Успешная сдача нормативов в беге на 100 м, беге на 1 км, подтягивании на перекладине.