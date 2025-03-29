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Почему служить по контракту в Вооруженных Силах выгодно - 7 очевидных преимуществ
С каждым годом армия становится все более профессиональной, и число людей, которых привлекает служба в ВС по контракту, постоянно растет.
Помимо желания принести пользу своей стране, служба в Вооруженных Силах по контракту имеет и ряд преимуществ. Вот только некоторые из них.
1. Достойная оплата труда
Ежемесячная заработная плата военнослужащего состоит из нескольких компонентов: должностного оклада, оклада по воинскому званию, прогрессивной надбавки за выслугу лет, премии, надбавок за особые условия службы (связанных с большой физической и психологической нагрузкой, эксплуатацией боевых машин, выполнением специальных задач), а также единовременного денежного вознаграждения. Сюда же приплюсовываются надбавки, зависящие от классной квалификации военнослужащего, допуска его к государственным секретам. Если же по должности военнослужащий использует иностранный язык, то за это тоже доплачивают. И, наконец, за отличие по службе военнослужащий может получать дополнительную премию.
В ходе учений, полевых выходов и других мероприятий боевой подготовки, проводимых в отрыве от места постоянной дислокации, военнослужащим выплачиваются так называемые полевые деньги.
И это еще не все. Ежегодно военнослужащим выплачивается единовременное пособие на оздоровление в размере двух окладов денежного содержания (должностной оклад плюс оклад по воинскому званию), а также материальная помощь в размере 0,3 оклада денежного содержания в связи с непредвиденными материальными затруднениями.
2. Компенсация за аренду жилья и возможность построить собственную квартиру
Не обеспеченные собственным жильем военнослужащие принимаются на учет нуждающихся жилищными комиссиями воинских частей. После 5 лет выслуги они имеют право на льготный кредит для строительства жилья.
Военнослужащим и их семьям в соединениях и воинских частях предоставляется общежитие либо возможность арендовать жилье. Если контрактник снимает квартиру, ему положена денежная компенсация.
3. Обеспечение формой и продовольствием
Сержантам и солдатам, проходящим военную службу по контракту, выдают 27 наименований предметов военной формы - от головного убора до обуви по сезону. В зависимости от вида и рода войск, конкретной должности и специфики выполняемых задач контрактники обеспечиваются специальной, а также рабочей формой одежды и необходимым снаряжением.
Выезжая на практические занятия по боевой подготовке на полигон, контрактники обеспечиваются трехразовым горячим питанием.
4. Бесплатное медицинское обслуживание
Каждый военнослужащий подлежит государственному страхованию жизни и здоровья. В соединениях и воинских частях действуют медицинские службы, в которых современные медицинские пункты и лазареты.
К услугам контрактников и членов их семей - 432‑й Главный военный клинический медицинский центр и три военных госпиталя, оснащенные передовой медицинской техникой и оборудованием, также принимает военнослужащих 9‑я стоматологическая поликлиника Минска.
А те, кто нуждается в медицинской реабилитации, могут поправить здоровье в Лепельском военном санатории Вооруженных Сил Республики Беларусь.
5. Службу по контракту можно пройти взамен срочной военной службы
Если раньше в Беларуси служить по контракту мог только тот, кто минимум полгода был срочником, то сейчас у призывников есть выбор: имея нужную для армии специальность, можно сразу пройти отбор для контракта, жить дома или в общежитии и получать зарплату. Проще говоря, контрактником сегодня можно стать, не проходя срочной службы и тем самым отслужив ее.
Конечно, молодые люди могут устроиться на контрактную службу как после службы по призыву, так и до ее окончания. Граждане, получившие высшее образование, тоже могут пойти на службу по контракту взамен срочной службы.
6. Возможность продвижения по службе
На военную службу по контракту гражданин поступает в том воинском звании, в котором он состоял в запасе, а если впервые, то ему присваивается воинское звание "рядовой". При этом у него есть возможность продвигаться по службе и получать очередные воинские звания в зависимости от занимаемой должности. А это значит, что солдаты и сержанты, проходящие военную службу по контракту, при определенных условиях могут стать прапорщиками и даже офицерами.
Плюс ко всему, контрактники могут поступать в военные учебные заведения, а также обучаться в высших учебных заведениях без отрыва от службы.
7. Право на пенсию за выслугу лет
Военнослужащий-контрактник при выслуге не менее 20 лет может выйти на пенсию по достижении предельного возраста состояния на военной службе. С 1 января 2022 года этот возраст составляет всего 48 лет!