Почему служить по контракту в Вооруженных Силах выгодно - 7 очевидных преимуществ

С каждым годом армия становится все более профессиональной, и число людей, которых привлекает служба в ВС по контракту, постоянно растет.

Помимо желания принести пользу своей стране, служба в Вооруженных Силах по контракту имеет и ряд преимуществ. Вот только некоторые из них.

1. Достойная оплата труда

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Ежемесячная заработная плата военнослужащего состоит из нескольких компонентов: должностного оклада, оклада по воинскому званию, прогрессивной надбавки за выслугу лет, премии, надбавок за особые условия службы (связанных с большой физической и психологической нагрузкой, эксплуатацией боевых машин, выполнением специальных задач), а также единовременного денежного вознаграждения. Сюда же приплюсовываются надбавки, зависящие от классной квалификации военнослужащего, допуска его к государственным секретам. Если же по должности военнослужащий использует иностранный язык, то за это тоже доплачивают. И, наконец, за отличие по службе военнослужащий может получать дополнительную премию.

В ходе учений, полевых выходов и других мероприятий боевой подготовки, проводимых в отрыве от места постоянной дислокации, военнослужащим выплачиваются так называемые полевые деньги.

И это еще не все. Ежегодно военнослужащим выплачивается единовременное пособие на оздоровление в размере двух окладов денежного содержания (должностной оклад плюс оклад по воинскому званию), а также материальная помощь в размере 0,3 оклада денежного содержания в связи с непредвиденными материальными затруднениями.

2. Компенсация за аренду жилья и возможность построить собственную квартиру

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Не обеспеченные собственным жильем военнослужащие принимаются на учет нуждающихся жилищными комиссиями воинских частей. После 5 лет выслуги они имеют право на льготный кредит для строительства жилья.

Военнослужащим и их семьям в соединениях и воинских частях предоставляется общежитие либо возможность арендовать жилье. Если контрактник снимает квартиру, ему положена денежная компенсация.

3. Обеспечение формой и продовольствием

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Сержантам и солдатам, проходящим военную службу по контракту, выдают 27 наименований предметов военной формы - от головного убора до обуви по сезону. В зависимости от вида и рода войск, конкретной должности и специфики выполняемых задач контрактники обеспечиваются специальной, а также рабочей формой одежды и необходимым снаряжением.

Выезжая на практические занятия по боевой подготовке на полигон, контрактники обеспечиваются трехразовым горячим питанием.

4. Бесплатное медицинское обслуживание

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Каждый военнослужащий подлежит государственному страхованию жизни и здоровья. В соединениях и воинских частях действуют медицинские службы, в которых современные медицинские пункты и лазареты.

К услугам контрактников и членов их семей - 432‑й Главный военный клинический медицинский центр и три военных госпиталя, оснащенные передовой медицинской техникой и оборудованием, также принимает военнослужащих 9‑я стоматологическая поликлиника Минска.

А те, кто нуждается в медицинской реабилитации, могут поправить здоровье в Лепельском военном санатории Вооруженных Сил Республики Беларусь.

5. Службу по контракту можно пройти взамен срочной военной службы

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Если раньше в Беларуси служить по контракту мог только тот, кто минимум полгода был срочником, то сейчас у призывников есть выбор: имея нужную для армии специальность, можно сразу пройти отбор для контракта, жить дома или в общежитии и получать зарплату. Проще говоря, контрактником сегодня можно стать, не проходя срочной службы и тем самым отслужив ее.

Конечно, молодые люди могут устроиться на контрактную службу как после службы по призыву, так и до ее окончания. Граждане, получившие высшее образование, тоже могут пойти на службу по контракту взамен срочной службы.

6. Возможность продвижения по службе

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На военную службу по контракту гражданин поступает в том воинском звании, в котором он состоял в запасе, а если впервые, то ему присваивается воинское звание "рядовой". При этом у него есть возможность продвигаться по службе и получать очередные воинские звания в зависимости от занимаемой должности. А это значит, что солдаты и сержанты, проходящие военную службу по контракту, при определенных условиях могут стать прапорщиками и даже офицерами.

Плюс ко всему, контрактники могут поступать в военные учебные заведения, а также обучаться в высших учебных заведениях без отрыва от службы.

7. Право на пенсию за выслугу лет

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