"Дофаминовая петля" и цифровая псевдодеменция: невролог Зайцев о том, как соцсети меняют наш мозг

Среднестатистический белорус проводит в социальных сетях и мессенджерах около 6 ч 40 минут ежедневно. Почему виртуальный мир все чаще выигрывает конкуренцию у реальности и как это влияет на мозг? На эти вопросы в программе "Актуальное интервью" ответил ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии Игорь Зайцев.

Специалист объяснил эту тягу биологически: наш мозг эволюционно запрограммирован радоваться новому. При получении свежей информации - неважно, ценной или нет - выделяется нейромедиатор дофамин, формирующий чувство удовольствия и предвкушения.

"Мозг всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Чтобы получить удовольствие от классической литературы, надо сесть и в эпоху вечного дефицита времени прочитать ту самую классическую литературу. А когда человек сидит и листает интересные видео, мозг постоянно находится в состоянии дофаминного потока и к хорошему быстро привыкает. Мозг ленив - зачем напрягаться, развиваться, ходить куда-то, что-то делать? Можно пойти по пути наименьшего сопротивления. И люди не со зла, но формируют дофаминовое пристрастие", - пояснил Игорь Зайцев.

Каждый лайк, новое сообщение или короткое видео - это микродоза дофамина. Мозг быстро привыкает к этому легкому, но постоянному потоку "синтетической радости" и начинает требовать его снова и снова, формируя поведенческую зависимость. Реальный мир с его необходимостью глубокого погружения и усилий проигрывает в этой гонке за внимание.

Самое серьезное последствие злоупотребления - так называемая цифровая псевдодеменция. Это не органическое поражение мозга, как при болезни Альцгеймера, а функциональное расстройство у молодых людей.

"Мозг имеет оперативную память, и она быстро "забивается" информационным фастфудом, - рассказал врач. - Места для действительно важных знаний - профессиональных, жизненных - уже не остается. Кроме того, человек теряет способность к длительной концентрации".

Эксперт привел наглядный пример: если раньше YouTube начинался с часовых качественных передач, то теперь подросткам сложно сосредоточиться даже на 15-минутном ролике. Скорость потребления контента растет, а глубина его обработки падает. Это прямая угроза профессиональному становлению, требующему фокуса и терпения.

Отдельная большая тема - влияние на детей. Невролог отметил, что в Европе уже фиксируется рекордное число школьников, не справляющихся с упрощенной программой, именно из-за злоупотребления гаджетами.

"Полный запрет - не выход, ведь запретный плод сладок, - заявил эксперт. - Нужна цифровая гигиена и разумное дозирование. Так же, как мы учим ребенка мыть руки, нужно учить его правильно взаимодействовать с цифровой средой".

Факт Ключевая роль здесь, по мнению врача, лежит на взрослых: бесполезно требовать от детей ограничений, если родители сами не отрываются от экранов.

Игорь Зайцев подчеркнул, что зависимость от соцсетей - психологическая, а не физическая, как в случае с алкоголем или наркотиками. Это дает надежду на коррекцию. Вот его основные рекомендации:

Признать проблему. Первый шаг - осознать, что бесконтрольный скроллинг вредит ментальному здоровью. Начать с себя. Взрослым необходимо показать пример детям, целенаправленно устраивая себе "цифровой детокс". Заменить одно удовольствие другим. Мозг не отказывается от радости, а ищет новые источники. Самый мощный и здоровый источник дофамина и норадреналина - физическая нагрузка. Ежедневная ходьба, бассейн, зал - все, что заставляет тело радоваться.