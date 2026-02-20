Достойное пополнение: в Беларуси 14 судей назначены на пятилетний срок

Судья - это вершина профессионального развития юриста. Об этом 20 февраля заявил председатель Верховного суда Андрей Швед после приведения к присяге судей, назначенных на должность впервые.



Судейский корпус страны пополнился молодыми кадрами. Указом Президента Беларуси на пятилетний срок были назначены 14 судей. Все они сегодня произнесли слова торжественной присяги.

Римма Филипчик, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Беларуси: "Судьи и судейское сообщество получило достойное пополнение. В коллектив пришли молодые специалисты, которые в соответствии с законом, Конституцией, в соответствии со своим внутренним пониманием и культурой будут принимать решения. Это лица, которые именем Республики Беларусь будут принимать решения. Это очень ответственно".