Довгало: Беларусь сделает прорывной шаг в следующей пятилетке

Каждый приоритет Программы социально-экономического развития Беларуси пропитан абсолютно искренним, добрым, экономически выверенным, но человечным отношением к человеку. Беларусь сделает прорывной шаг в следующей пятилетке. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделилась зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Ирина Довгало.

По ее словам, в Программе есть 7 приоритетов, главных составляющих. "Мы за эту пятилетку реально должны войти в новое качество жизни белорусов. На этом делает акцент наш Президент. На первом месте стоят люди. Это демографическая ситуация. Мне нравится, как глава государства всегда говорит: "Двое ваших - третий мой". Это же не просто шутка. Глава государства в эти слова вкладывает глубокий смысл. Сегодня все сделано для многодетных семей и продолжает делаться. Это очень важно. Для многодетных семей есть семейный капитал, арендное жилье, льготные кредиты на жилье, пособия и отпуск. Мамочки, только рожайте. Это один из очень серьезных моментов создания условий для семей".

15.12.2025 12:08

Второй приоритет - это развитие человеческого потенциала, отметила парламентарий. "Это не только уровень образования, но и патриотизм. Патриотизм, как и любовь. Знаете, можно заставить работать, но нельзя заставить любить, - считает она. - Патриотическая тема очень важна. Сюда входит буквально все: образование, культура, наши взаимоотношения в семье. Человек рождается в семье, видит, как мама и папа обсуждают то, что происходит в стране, как они ходят на праздник 9 Мая, вспоминают ли о предках не только на Радуницу или о погибших в День Победы, а всегда помнят о том, благодаря кому мы живем. Это все крупицы, которые закладываются все-таки в семье. А дальше система: дошкольные учреждения, школа, вуз или среднее специальное учебное заведение. Потом трудовой коллектив. В Программе социально-экономического развития везде звучит патриотическая тема".

Говоря о развитии экономики, она сказала, что всегда рассматривается, кем будет делаться, для кого и какими ресурсами. Важно усиление конкурентоспособности, цифровизация, без которой сегодня никуда. "Мы обращаем внимание на самое лучшее, что есть", - подчеркнула Ирина Довгало.

Депутат отметила важность работы со странами дальней дуги и недавнюю большую командировку Александра Лукашенко, налаживание связей и развитие сотрудничества с этими регионами.

Одно из ключевых мест в проекте Программы социально-экономического развития - тема сильных регионов.

Ирина Довгало:

"Одна из важнейших тем - это укрепление обороноспособности. Недавно обсуждали эту тему, и парламент принял Республиканский бюджет, где отдельной строкой идет тема обороноспособности. Давайте смотреть реальности в глаза: если мы не будем кормить свою армию, то мы будем кормить чужую. А нам это надо? Я не устаю восторгаться Президентом, который говорит: "Хватит, навоевались".

Буквально недавно глава государства продлил безвизовый въезд в Беларусь, напомнила парламентарий. По ее словам, это подчеркивает сильный суверенитет и неисчерпаемые возможности нашей страны. "Поэтому отдельным приоритетом идет развитие туризма. Приезжайте в нашу страну! Мы покажем вам, чем мы богаты, чем гордимся, чем дорожим, что для нас важно, что для нас свято и чему мы можем просто радоваться как люди", - сказала Ирина Довгало.