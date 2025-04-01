Два родника и криница объявлены гидрологическими памятниками природы в Барановичском районе

В Барановичском районе два родника и одну криницу объявили гидрологическими памятниками природы местного значения. Решение Барановичского райисполкома №479 от 19 марта 2025 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новый статус приобрели родники Ярошево и Сунгловщина. Они будут находиться в зоне ответственности Молчадского сельисполкома.

Памятником природы местного значения также объявлена криница Молчадка. Следить за ее состоянием, выполнять охранные мероприятия поручено Барановичскому лесхозу. В границах гидрологических памятников природы установлен режим охраны и использования.

Как сообщили в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, криница Молчадка расположена на севере Барановичского района. Она сохранилась в естественном состоянии, характеризуется чистотой своих вод и высоким дебитом. Гармонично вписывается в окружающий ландшафт.

Родник Ярошево находится недалеко от деревни Кузевичи. Он один из группы родников, которые играют важную роль в гидрологическом балансе прилегающей территории и реки Молчадь.

Родник Сунгловщина располагается на западной окраине деревни Молчадь. Там обитают виды отряда веснянок и ручейников, которые являются индикаторами чистой воды и показателями высокого экологического статуса объявленного памятника природы.

Решение Барановичского райисполкома вступает в силу после его официального опубликования.