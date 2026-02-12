Два учения ОДКБ пройдут в Беларуси в 2026 году

На территории Беларуси в этом году пройдут два военных учения под эгидой ОДКБ - об этом рассказали во время брифинга Объединенного штаба Организации. Подводя итоги совместной подготовки, было отмечено: геополитическая напряженность нарастала, обстановка в регионах коллективной безопасности не становилась спокойнее.