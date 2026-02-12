3.72 BYN
Два учения ОДКБ пройдут в Беларуси в 2026 году
Автор:Редакция news.by
На территории Беларуси в этом году пройдут два военных учения под эгидой ОДКБ - об этом рассказали во время брифинга Объединенного штаба Организации. Подводя итоги совместной подготовки, было отмечено: геополитическая напряженность нарастала, обстановка в регионах коллективной безопасности не становилась спокойнее.
Главная задача оставалась неизменной - поддерживать высокую готовность Коллективных сил реагировать на любые угрозы. В соответствии с утвержденным планом на 2026 год, предусмотрено 60 мероприятий на территории России, Казахстана, Таджикистана и Беларуси. Наши полигоны примут маневры с миротворческими силами "Нерушимое братство" и специальные учения "Барьер".