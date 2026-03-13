Две собаки максимум, налог в жировке и жетон на ошейнике: что изменится для владельцев с 1 июля

Дорогие товарищи собаководы, запомните эту дату - 1 июля 2026 года. С этого числа в Минске начнут взимать налог с владельцев даже незарегистрированных собак. За неуплату ответственность точно такая же, как для любого неплательщика налогов, - штраф.

Собирать информацию о том, что в квартире проживает неучтенный "друг человека", будут разными способами: это и информация от недовольных жильцов, бабушек у подъезда, участковых, ветклиник и другими способами. Сумма будет прописываться в жировке.

На Западе налог на четвероного - норма, а суммы там несоизмеримо выше. Однако и в Европе народ изобретателен: известно о суммах и способах, с помощью которых там пытаются обмануть государство.

Что мы видим, когда в Минске сходит снег? Правильно, то, что всю зиму старательно прятали сугробы. Процесс этот, с биологической точки зрения, называется "дефекация", а с урбанистической - "результат жизнедеятельности собак".

Весна - это еще и время, когда минчане начинают остервенело смотреть под ноги и поминать всякими словами собачников, а те в свою очередь плачут: "Нам негде выгуливать питомцев!"

Эти площадки и будут делать на налоги, которые никто не платит: официально их в Минске - 13800, де-факто - в 5 раз больше - около 70 тыс.

Чтобы навести порядок в этом "собачьем беспределе", неответственный владелец заплатит как неустановленное лицо, то есть налог будет висеть на квартире как долг, даже если собака числится в "тени".

Кстати, суммы не сильно поменяются. Если сейчас владельцы ежегодно платят за обычную собаку 13 рублей, а за породу, отнесенную к потенциально опасным - 63 рубля, то тариф вырастет в первом случае на рубль, а втором - на 4 рубля.

Будут не только новые цифры в жировке, теперь в квартире можно прописать максимум два питомца. Также расширен список "опасных" пород - их стало 45, для них нужно будет пройти обязательные курсы кинологического ликбеза.

У каждой собаки на ошейнике должен быть специальный знак, что она не просто так бегает, а является полноправным налогоплательщиком. Ситуация, где собака без жетона, но с хозяином, будет иметь очень серьезный разговор с представителями ЖКХ. Не убрал за питомцем - штраф. Это не репрессии, это порядок: хочешь собаку - отвечай за нее, как за ребенка, которого нельзя просто выгулять и забыть.

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Данный закон о выплате налогов за домашних животных не появился сейчас, он уже действует 4 года. Изменения в Налоговый кодекс произошли в 2021 году, когда именно был введен налог на собак. Но наши граждане не всегда ответственны и подают сведения о регистрации домашних животных и не платят налоги. Огромное количество в TikTok можно увидеть вопросов о том, что наши владельцы домашних животных не совсем ответственны по отношению к ним. Закон, который вступил в силу 1 января 2025 года и окончательно по некоторым пунктам вступил в силу 1 января 2026 года, регламентирует ответственность и права владельцев животных. Как и в каких условиях они должны содержаться? Куда девать потомство? Что делать с потомством, которое не является достаточно здоровым? Все эти пункты прописаны в законе".

А теперь давайте перенесемся на Запад. Либеральная общественность любит тыкать белорусов носом: "Ах, у них цивилизация, а у вас налог на собак, бесчеловечно!" Давайте посмотрим на эту цивилизацию через призму кошелька: в нью-йоркском метро, например, действует правило - собак можно перевозить только в сумке или контейнере, главное, чтобы у нее не было возможности беспокоить пассажиров.

Чтобы вы понимали разницу в подходах: в Европе за "опасняка" (бойцовую породу) дерут в три шкуры. В Германии, в том же Штутгарте, с 2026 года налог на первую собаку - 144 евро, а за бойцовую породу - 816 евро в год!

Факт В Германии после покупки владельца питомца отправляют сразу в налоговую, затем он приобретает бирку на ошейник. Без нее - штраф, если полиция остановит его на улице. Налог идет муниципалитетам на чистоту.

В Нидерландах чип обязателен: штраф до 20 тыс. евро за отсутствие. В Австралии - страховка плюс ежегодный сбор 30-190 долларов.

В Италии налог на собаку 100 евро (для местных) + 1,5 евро в день (для туристов с собакой). В Нидерландах - до 120 евро, Швейцария - от 100 до 200 евро, Польша - около 43 евро.

В Беларуси - то же самое, только суммы человеческие. В Италии, в городе Больцано, вообще решили подойти с южным темпераментом: там сначала ввели регистрацию по ДНК. Для чего? Не убрал за собакой, ее найдут по ДНК.

А теперь о том, как там пытаются сэкономить - обмануть государство и бдительных жалобщиков. Чтобы снизить уровень шума и не бесить соседей, владельцы прибегают к радикальному методу: подрезанию голосовых связок. Это когда собака хочет гавкнуть, а из нее выходит только сиплый шепот.

США - единственная развитая страна, где процедура разрешена в большинстве штатов. В Австралии и Новой Зеландии операция официально разрешена только как последняя мера, если другие способы не помогают. В Европе процедура почти везде под запретом, так что их делают неофициально.

С 1 июля в Минске начинается тотальная перепись четвероногих. Прятать собаку в квартире от государства станет так же сложно, как прятать слона в посудной лавке.

Если у вас живет пес, а вы за него не платите, готовьтесь, что в один прекрасный день в жировке появится графа "нелегальный пес" с суммой к оплате. Налоги в Беларуси - мизерные по сравнению с Европой, там платят в 10-15 раз больше и, заметьте, не бунтуют. Потому что знают: эти деньги идут на уборку и площадки.