3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
Двубортные мундиры и морская волна: как современный парадный комплект отсылает к военной моде 1940-х
Современный парадный комплект военнослужащих, которые принимают участие в Параде Победы, некоторыми деталями отсылает к прошлому, к военной моде 1940-х годов. Об этом рассказал специалист-историк Музея Победы (Россия) Александр Михайлов в "Актуальном интервью".
"Современный парадный комплект военнослужащих, которые принимают участие в параде, некоторыми элементами как бы отсылает нас к прошлому, в том числе и к военной моде 1940-х годов. Например, парадными коробками используются двубортные мундиры", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что подготовка к параду остается такой же тщательной, как и в 1945 году. "Безусловно, так же, как это было и во время подготовки к параду в 1945 году, на местах тренировки находятся швеи, чтобы сразу отремонтировать, что-то подогнать, чтобы все было красиво и идеально", - добавил Александр Михайлов.
Цвета используются в зависимости от рода войск.
"Если мы говорим про военнослужащих военно-морского флота, то это, как правило, сочетание белого с черным или с темно-синим. У генеральского состава до сих пор парадная униформа имеет цвет морской волны, такой бирюзовый с отливом. У танкистов используются черные элементы. У летчиков, военнослужащих воздушно-десантных войск используются небесно-голубые, синие, даже васильковые оттенки", - рассказал историк Музея Победы.
Таким образом, парадная форма российских военнослужащих продолжает сохранять связь с историческими традициями Великой Отечественной войны, сочетая классический стиль 1940-х годов с современными требованиями к внешнему виду.