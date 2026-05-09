Почему спустя 20 лет после войны в СССР снова стали проводить Парады Победы

Фото: РИА Новости

Парады Победы в СССР не проводили почти 20 лет, до 1965 года. Почему традицию было важно возобновить именно тогда, рассказал специалист-историк Музея Победы (Россия) Александр Михайлов в "Актуальном интервью".

"Парады Победы в СССР проходили в 1945-1947 годах. Затем было принято решение (повременить с парадами - прим. ред.), ввиду того, что стране было необходимо восстанавливаться. Для этого нужны были люди, силы, средства, а их в Советском Союзе в послевоенное время было не очень много. День Победы продолжал праздноваться. Это, правда, был не выходной день, но это был праздник, давался салют", - напомнил эксперт.

По его словам, возобновление парадов было крайне важным шагом для патриотического воспитания. "Парады стали проводиться только с 1965 года. Это было важно и потому, что выросло целое послевоенное поколение, которое о Великой Отечественной войне узнало только из учебников истории. И вот спустя 20 лет стала обостряться международная обстановка, стали все громче звучать голоса наших вчерашних противников, которых мы разбили. Наши тогдашние союзники стали говорить, что победа была достигнута только благодаря им. Стали все чаще фальсифицировать историю, придумывать различного рода мифы, легенды".

"Стало важно через проведение этих парадов показывать молодому поколению, что было 20 лет назад, кто воевал, благодаря кому было завоевано мирное небо над головой, была отстроена страна за 20 лет. Через парад это показывалось и рассказывалось молодому поколению, это делается до сих пор", - подчеркнул Александр Михайлов.