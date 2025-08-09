3.71 BYN
Дьяченко: Суверенитет и независимость являются базовой ценностью сегодня
Возвращаясь к интервью Президента американскому журналу Time. В условиях глобальных вызовов ключевым вопросом остается тема государственного суверенитета и независимости. В ходе беседы с журналистом белорусский лидер особо это отметил, подчеркивая важность сохранения национальной идентичности и самостоятельности. Мнение эксперта в нашем эфире.
Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Аспект, на который я хотел бы обратить внимание в интервью главы нашего государства, это вопрос государственного суверенитета и независимости. Если мы внимательно с вами проанализируем все выступления нашего Президента, то лейтмотивом всегда была главная идея, которой он привержен - это суверенитет и независимость. И это является базовой ценностью сегодня".
Депутат отметил, что несмотря на то что мы с Россией (нашим историческим и военно-политическим союзником) строим Союзное государство, базовым принципом является сохранение суверенитета и независимости каждого из участников этого процесса. "И самое важное, что в условиях новых геополитических вызовов, цивилизационных вызовов, которые брошены сегодня Западом нашей стране, Российской Федерации, мы должны совместно защищать наши общенациональные интересы в экономической сфере и в военно-политической. И сегодня мы выстраиваем долговременное, всепогодное взаимоотношение с нашими союзниками, таким образом защищаем свой и суверенитет, и независимость", - подчеркнул политик.