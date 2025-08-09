Дьяченко: Суверенитет и независимость являются базовой ценностью сегодня

Возвращаясь к интервью Президента американскому журналу Time. В условиях глобальных вызовов ключевым вопросом остается тема государственного суверенитета и независимости. В ходе беседы с журналистом белорусский лидер особо это отметил, подчеркивая важность сохранения национальной идентичности и самостоятельности. Мнение эксперта в нашем эфире.

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Аспект, на который я хотел бы обратить внимание в интервью главы нашего государства, это вопрос государственного суверенитета и независимости. Если мы внимательно с вами проанализируем все выступления нашего Президента, то лейтмотивом всегда была главная идея, которой он привержен - это суверенитет и независимость. И это является базовой ценностью сегодня".