ЕАЭС - Индонезия: новые логистические связи и безопасность глобальных цепочек поставок

Политики, бизнесмены и общественные деятели Индонезии против санкционных уколов, которыми Запад кромсает мировую торговлю, логистику, бизнес и много чего еще. От таких поступков местные предприниматели не в восторге. Да и разве можно поддерживать то, что рушит многолетние связи и рикошетом бьет по всему континенту?!

Бернардино Вега, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Индонезии по международным связям:

"Для нас очень важно найти пути, по которым мы можем сотрудничать, чтобы не подвергнуться вторичным санкциям. В ситуации белорусско-индонезийских отношений мы действительно нуждаемся в поддержке обоих правительств, чтобы увидеть, в каких областях мы можем сотрудничать. Сельское хозяйство, образование - некоторые из областей, в которых мы можем начать взаимовыгодное сотрудничество".

"Евразийский экономический союз и Индонезия - это то, что мы называем нестандартным блоком. Мы никогда не осуществляли подобного рода сотрудничества на таком обширном уровне. Так что здесь мы должны копать немного глубже, - считает замглавы индонезийской ТПП. - Но если вы копнете глубже, то вы обнаружите новые логистические связи, которые мы должны исследовать".

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Бернардино Вега отметил, что логистические сложности присутствуют во всем мире: "Сегодня, если я захочу отправить продукт из Индонезии в Европу, то ни один корабль его не повезет, поскольку очень большая стоимость страховки. Существуют вопросы безопасности с прохождением Красного моря: судно могут захватить или еще что-нибудь с ним случится. Стоимость очень высокая".

"Но существует альтернативные пути, - уверен бизнесмен. - Мы можем поехать через страны центральной Евразии, чтобы распространять нашу продукцию. Таким образом, существует много аспектов, которые мы должны изучать тщательнее".

Винарди Ханафи Луки, заместитель генерального директора по американским и европейским делам МИД Индонезии:

"Мы не можем игнорировать потенциал региона ЕАЭС. Он обладает рынком примерно 450 млн человек, у нас также есть наш большой рынок в 280 млн человек. Рациональность этого сотрудничеств заключается в том, что мы должны иметь взаимовыгодные условия для двух регионов".