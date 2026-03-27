Единый день безопасности: в ГАИ напоминают дорожные правила для электросамокатчиков и велосипедистов
Госавтоинспекция напомнила дорожные правила для электросамокатчиков и велосипедистов. 27 марта по всей Беларуси проводится единый день безопасности дорожного движения.
С весенним потеплением средства персональной мобильности и двухколесники пользуются большой популярностью. В Беларуси ездить на них можно только с 14 лет.
Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
"Во избежание неприятных ситуаций на улицах и дорогах необходимо двигаться на средстве персональной мобильности или велосипеде по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по пешеходной, тротуару или обочине, не создавая препятствия для других. В городе установлена разрешенная скорость до 10 км/ч, кроме движения по велодорожкам и краю проезжей части. За городом разрешено движение до 25 км/ч. При пересечении проезжей части дороги водители СПМ и велосипедисты обязаны спешиться".
Любителям мототранспорта рекомендуют сперва вспомнить навыки управления: не превышать скорость, контролировать ситуацию по зеркалам и перестраиваться осторожно. На байке или мопеде необходимо ездить с включенным ближним светом фар даже днем. Водителю и пассажиру обязательно быть в застегнутых мотошлемах.