Единый день безопасности: в ГАИ напоминают дорожные правила для электросамокатчиков и велосипедистов

Госавтоинспекция напомнила дорожные правила для электросамокатчиков и велосипедистов. 27 марта по всей Беларуси проводится единый день безопасности дорожного движения.

С весенним потеплением средства персональной мобильности и двухколесники пользуются большой популярностью. В Беларуси ездить на них можно только с 14 лет.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Во избежание неприятных ситуаций на улицах и дорогах необходимо двигаться на средстве персональной мобильности или велосипеде по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по пешеходной, тротуару или обочине, не создавая препятствия для других. В городе установлена разрешенная скорость до 10 км/ч, кроме движения по велодорожкам и краю проезжей части. За городом разрешено движение до 25 км/ч. При пересечении проезжей части дороги водители СПМ и велосипедисты обязаны спешиться".