Единый день информирования прошел в Беларуси в преддверии выборов - 2025

Тема электоральной кампании главная и в единый день информирования, который 16 января охватил все регионы страны. На встречах с коллективами спикеры обсудили значимость участия в выборах, права и обязанности избирателей, а также затронули вопросы "информационной гигиены" и актуальной международной повестки.

Когда мы только начинаем делать первые шаги во взрослую жизнь, каждый день стоим перед выбором. И чем старше становимся, тем больше ответственность за принятые решения. А помогают прививать правильные ценности педагоги. О том, как быть ответственным за себя, свою семью, и страну, говорили сегодня на встрече с представителями образования Минского района.

"Нужно говорить, в первую очередь, о единстве и патриотизме, о том, что наша Родина, Синеокая Беларусь - это то место, где сегодня можно реализовать себя в любом направлении. Просыпаясь под мирным небом, это стоит дорогого, это нужно сохранить", - сказал Андрей Боровиков, директор Колодищанской СШ № 2.

Электоральная кампания стала ключевой темой единого дня информирования, который охватил все регионы. На встречах - разные темы: от прав и обязанностей избирателей до актуальной международной повестки.

"Страна в преддверии передовой электоральной кампании. Мы воспитываем молодое поколение, которое должно видеть перспективы развития нашей страны. И мы за то, чтобы у нас в стране был грамотный руководитель, лидер, за которым идет весь народ", - поделилась Елена Буценко, директор Сеницкой СШ № 2.

"Именно мирное небо, развитая экономика и уверенность в наших семьях, в наших детях, в будущем. Это и будет наш выбор" - заключил Андрей Иванец, министр образования Беларуси.

Сильные регионы - еще один приоритет для белорусов. Особенности социально-экономического развития небольших городов - одна из тем, которую обсудили с коллективом Столбцовского мясоконсервного комбината.

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси отметил, что белорусы замечают, что растет благосостояние, улучшается социальная инфраструктура, у людей есть выбор профессиональной самореализации.

Ромуальда Бурдукевич, директор Столбцовского мясоконсервного комбината поделилась, что кроме того, что они работают прибыльно, еще имеют возможность оказывать спонсорскую помощь: более 90 тыс. рублей выделили школам, оказали поддержку храму. Все это делается для того, чтобы страна была устойчивая, стабильная, мирная.

Пока в международном пространстве происходит более 50 вооруженных конфликтов, Беларусь остается тем самым островком безопасности. И это, в первую очередь, благодаря толерантности и миролюбивой внешней политике, которую преследует наша страна. О мирном выборе в институте пограничной службы говорили сегодня и те, кто на страже белорусских рубежей.

Акценты на поле информационной безопасности расставили в "Минскметрострое". Особенно в период электоральной кампании в потоке фейков важно понимать контекст происходящего и ориентироваться, из каких источников получать достоверную информацию.

"Министерство информации, государственные органы позаботились о том, чтобы здесь работали те люди, которые являются действительно патриотами своей страны. А если ты работаешь на деньги Запада, если ты продажный просто по сути своей, тогда тебе здесь нет места ни в качестве журналиста, ни в качестве редакции СМИ, поэтому их сегодня здесь нет. Но то, что деньги вброшены и в интернете огромное количество рекламы, которая пытается работать против выборов, против людей, против власти, это очевидно и с этим приходится тоже иметь определенное дело. Но Министерство информации не спит, естественно. Есть определенные инструменты, и то законодательство, которое сформировано за последние несколько лет, позволяет достаточно эффективно этому противостоять", - поделился Марат Марков, министр информации Беларуси.

В электоральной кампании примут участие более 88 тыс. впервые голосующих. Именно им предстоит сделать выбор в пользу страны, в которой захочется расти профессионально, создавать семью и просто жить.

"Нужно приучать себя с молодых лет участвовать в политических процессах, не оставаться в стороне, - сказал замглавы Администрации Президента Владимир Перцов. - Именно этого хотят наши оппоненты - чтобы молодежь оторвать от мейнстрима, политических процессов, иных процессов, которые происходят в нашем обществе, и потом формировать ту массу, которая будет протестной, пойдет против старшего поколения, против всего хорошего, мирного и созидательного, что есть в нашей стране. Но, думаю, что у них ничего не получится, потому что мы сегодня и в рамках других встреч будем убеждать и говорить. И молодежь уже не та, какой она была 4-5 лет назад. Она достаточно вовлечена в политическую повестку".