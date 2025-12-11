Екатерина Речиц: Ставить во главу угла человека может позволить только ответственное государство

Проект "Народная пятилетка" является продолжением логики общенационального диалога, который имеет место быть в Беларуси накануне всех важных политических событий в жизни страны. Это подчеркнула в эфире "Первого информационного" аналитик БИСИ, руководитель Центра анализа гражданских инициатив "Народная пятилетка" Екатерина Речиц.

Она обратила внимание, что это еще один новый осовремененный формат, при котором любой человек, где бы он ни находился, с любого электронного устройства может высказать свое мнение, поделиться предложениями, инициативой того, как он видит будущее своей страны, что делает его сопричастным к формированию стратегии белорусского государства.

Екатерина Речиц:

"Проект "Народная пятилетка" органично, так сказать, участвовал в подготовке проекта Программ социально-экономического развития, причем участвовал на двух этапах. Первоначально, когда готовился проект документа в рабочей группе под руководством премьер-министра Беларуси Александра Турчина. А потом, когда проект дорабатывался в рабочей группе под руководством председателя правления Национального банка Республики Беларусь Романа Головченко. Эти усилия позволили сделать проект человекоцентричным, что является достижением страны".

По словам руководителя центра, проект "Народная пятилетка", Программа социально-экономического развития, которая будет вынесена на утверждение Всебелорусского народного собрания, является знаковым, потому что до сих пор настолько человек не ставился во главу угла именно в документе, который традиционно являлся социально-экономического характера. Сегодня же, отметила Екатерина Речиц, благодаря участию во многом и "Народной пятилетки" в подготовке содержания, этот проект можно назвать уже политико-программным, потому что он выходит за пределы своей традиционной формы как по структуре, так и по содержанию.

"Это определенно сильный шаг государства, потому что в нынешних условиях, когда в мире все не определено, когда нарастает турбулентность, экономическая неопределенность, делать ставку именно на планирование, прогнозирование и ставить во главу угла человека может позволить сильно ответственное государство. Поэтому участие общественности в этом проекте является маркером общественно-политической зрелости Республики Беларусь", - считает она.