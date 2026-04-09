Экс-депутат сейма Латвии Росликов: Добрососедские отношения стран Прибалтики с Беларусью неизбежны

Добрососедские отношения стран Прибалтики с Беларусью неизбежны. Таким мнением поделился экс-депутат сейма Латвии Алексей Росликов.

Уже будучи в Минске, он получил из Латвии срочную повестку о переносе суда по его делу на 9 апреля, т. е. на сегодня. Хотя изначально заседание должно было проходить на 40 дней позже.

В Риге его судят за защиту русского языка. Общаясь с журналистами, Росликов допустил, что, скорее всего, суд примет кардинальное решение, которое не позволит ему вернуться домой. Как результат - участвовать в выборах, которые пройдут в октябре.

Как живут сегодня в Латвии, политик рассказал "Первому информационному".

По словам экс-депутата, куб горячей воды в Латвии стоит до 10 евро. Семья в среднем потребляет от 10 до 15 кубов, это примерно от 350 до 500 белорусских рублей в месяц.

"Мне пенсионерка прислала свой последний коммунальный счет за 40 кв. м, он превышает 250 евро. Т. е. где-то получается за двухкомнатную квартиру сегодня у нас в Европе, в Латвии, мы платим от 200 до 400 евро. Сегодня статистика показывает, что огромное количество семей в Риге имеет долг по коммунальным платежам до 5 000 евро, - отметил он. - Но при этом, что уникально, политики никогда не могут насытиться. Принят отдельный закон - если у вас долг по коммунальным платежам превышает 700-800 евро, можно подавать в суд на отчуждение имущества, чтобы получить эти 800 евро. Т. е., когда мы понимаем, что мы загоняем народ в долги, мы придумываем дополнительные законы для того, чтобы у людей еще и отжимать эту недвижимость, и переводить в другие руки. Европа на буклете и Европа в реальной жизни - это две разные абсолютно Европы".

"Мы, к сожалению, на сегодняшний момент сами о себе полноценно позаботиться неспособны. Но нам повезло географически, бог нам дал уникальных соседей. Республика Беларусь со своим гигантским потенциалом способна мою страну поддержать и продовольствием, и энергетически. До этих больших ссор и разногласий Республика Беларусь поставляла нам половину необходимого потребления по топливу. Без проблем поставляла. Если бы Латвия дружила сегодня с Республикой Беларусь, у нас бы цены на топливо были бы как минимум в 2,5 раза меньше. Сегодня за киловатт электричества мы платим 25 евроцентов, вы 7. Это самая высокая у вас цена. Можно еще ниже достать", - прокомментировал латвийский политик.

Росликов уверен, если бы Латвия дружила с Беларусью, не вышла бы из БРЭЛЛ, то электричество для населения было бы еще доступнее. "Я уже про газ молчу абсолютно. У нас огромная часть домохозяйств подключена не к центральной отопительной системе, подогрев воды тоже идет не к центральным, а газовым котлам. Т. е. газ для нас является стратегическим ресурсом", - подытожил он.