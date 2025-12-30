Эксперт Богодель: "Орешник" - это не средство нападения, а средство стратегического сдерживания

"Орешник" - мощное и дальнобойное оружие. Это ракеты средней дальности, способные поражать объекты на удалении 5,5 тыс. км. Действия комплекса обеспечиваются средствами стратегической разведки, включая космическую. Важно отметить, что "Орешник" может использоваться как в ядерном, так и в обычном снаряжении. Это делает его уникальным комплексом, который прошел испытания в боевых условиях. Объектами поражения могут стать защищенные пункты управления противника, промышленные объекты, аэродромы, морские порты, базы, системы противоракетной обороны, ракетные комплексы противника и другие защищаемые и, как они считают, надежно прикрываемые средствами ПВО и ПРО объекты. Важно отметить, что сбить данную ракету "Орешник" в полете практически невозможно, поскольку она развивает скорость более 12 махов, - прокомментировал Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси. - "Орешник" - это не средство нападения, а средство стратегического сдерживания. Это аргумент для принуждения к миру горячих голов, которые без конца твердят о каком-то стратегическом поражении, которое они хотят нанести России и нашему Союзному государству. Поверьте, этого у них не получится".