Эксперт: Есть только 2 человека, которые определяют будущее как самого конфликта, так и Украины

Во всем мире есть только 2 человека, которые действительно влияют на этот конфликт и определяют будущее как самого конфликта, так и Украины. Это Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, и Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки. Таким мнением в эфире "Первого национального поделился российский политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

Андрей Манойло, российский политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова

"Если эти двое договорятся, все спорные вопросы могут быть решены буквально за 5 минут, - предположил он. - Причем договориться они способны только при личной встрече, потому что дистанционно это не работает. Поэтому сами переговоры, сам факт того, что наши президенты встретятся на Аляске и обсудят все подготовленные вопросы с глазу на глаз, уже создает огромные возможности".

Александр Малькевич, журналист, член Совета по правам человека при президенте России:

"Я надеюсь, что обсудят соответствующие какие-то решения. Другое дело, что эти решения ведь Зеленский не собирается выполнять. Он об этом сказал. И его в этом всячески будут поддерживать и подзуживать европейские карлики, которые очень переживают, что их за стол не позвали. Все решают без них. Ну, а почему они там должны присутствовать? Деньгами, да, Зеленскому продолжают помогать, но в общем-то деньги у них уже закончились. Оружием? Так они оружие собираются у Штатов покупать. Отправлять свои какие-то военные части они не готовы. Поэтому как учитывать их в этих раскладах, до конца непонятно. Трамп, кстати, как бизнесмен им уже обозначил: пожалуйста, хотите - покупайте оружие, отдавайте Украине. Мне в общем-то все равно. Исходя из этого, посмотрим, как это все будет развиваться. Прямой разговор с глазу на глаз Трампа и Путина - хороший, позитивный момент".

