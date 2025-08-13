Эксперт: Есть только 2 человека, которые определяют будущее как самого конфликта, так и Украины

"Если эти двое договорятся, все спорные вопросы могут быть решены буквально за 5 минут, - предположил он. - Причем договориться они способны только при личной встрече, потому что дистанционно это не работает. Поэтому сами переговоры, сам факт того, что наши президенты встретятся на Аляске и обсудят все подготовленные вопросы с глазу на глаз, уже создает огромные возможности".

"Я надеюсь, что обсудят соответствующие какие-то решения. Другое дело, что эти решения ведь Зеленский не собирается выполнять. Он об этом сказал. И его в этом всячески будут поддерживать и подзуживать европейские карлики, которые очень переживают, что их за стол не позвали. Все решают без них. Ну, а почему они там должны присутствовать? Деньгами, да, Зеленскому продолжают помогать, но в общем-то деньги у них уже закончились. Оружием? Так они оружие собираются у Штатов покупать. Отправлять свои какие-то военные части они не готовы. Поэтому как учитывать их в этих раскладах, до конца непонятно. Трамп, кстати, как бизнесмен им уже обозначил: пожалуйста, хотите - покупайте оружие, отдавайте Украине. Мне в общем-то все равно. Исходя из этого, посмотрим, как это все будет развиваться. Прямой разговор с глазу на глаз Трампа и Путина - хороший, позитивный момент".