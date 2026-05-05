Эксперт Каргин: Трамп продолжит политику блокады Ирана
Трамп не выйдет из противостояния с Ираном, не достигнув своей выгоды. Это отмечают эксперты.
Александр Каргин, востоковед, политолог-американист:
"Я думаю, что Трамп продолжит политику блокады Ирана и, возможно, отдельные военные операции. Не просто так стягивает силы, и уже четвертый авианосец туда подходит. Поэтому просматриваются два варианта. Первое, что он продолжит блокаду, как я сказал, и таким образом это будет экономический удар по иранским властям. А второй момент - это самые разные аспекты могут быть: захват островов в Ормузском проливе, удары по различным иранским катерам, по иранской инфраструктуре. Этого нельзя исключать, потому что у Ирана очень непростое экономическое положение. Оно и было там непростое, а сейчас все стало явно не лучше. И Трамп это понимает".