Эксперт Кориненко: Граждане Молдовы находятся на грани выживания

"Сегодня многие граждане Молдовы, особенно социальные слои, находятся на грани выживания. Региональная изоляция на ЕС не дала нам ничего хорошего. Единственное, что нам обещают, - вступление в Евросоюз. Но эта перспектива уже настолько отдалилось, что сейчас они требуют решить Приднестровский конфликт, к которому Молдова не знает, как подступиться. Говоря прямо - нас кинули с этой евроинтеграцией. Мы поверили сегодня, вышли из СНГ, мы отказались от связей с Россией, фактически обрубив сегодня дипломатические отношения, их фактически нет, потому что посол России уже 2 года не аккредитован. То есть, представляете, нарушение Венской конвенции, они его называют не аккредитованный посол, а согласованный посол. До такого уровня у нас низкие отношения. И мы в данном случае платим вот такую горькую цену".