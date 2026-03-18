Эксперт Манойло: Ничего хорошего Кубу не ждет

На Кубе - блэкаут. 10 млн человек остались без света. Запасов топлива, по прогнозам экспертов, осталось на 15-20 дней. Электричество пропало по всей стране. Люди сидят при свечах, как в XIX веке. Школы закрыты, больницы работают на генераторах, которые тоже скоро заглохнут. Туризм мертв. Заводы стоят.

И в это время Трамп говорит: "Куба скоро упадет". Тут есть два варианта, как он это видит. Первый - недовольные кубинцы выходят на улицу и сносят власть. Для этого и перекрывались поставки венесуэльской нефти, а потом и мексиканской. Ну, а второй: если майдана не случится - военная операция против "Острова Свободы".

"Дружеский захват" Кубы по-американски

17 марта Трамп сказал: "Это большая честь. Захватить Кубу в какой-либо форме, понимаете. Захватить Кубу. Я имею в виду, освобожу ли я ее, заберу ли ее - я могу делать с ней все, что захочу, если хотите знать правду". Комментировать здесь нечего - это прямой текст о намерении осуществить еще один захват. С чего все началось? 3 января американский спецназ выдернул Николаса Мадуро из Каракаса, как морковку из грядки. Венесуэла - главный донор нефти для Кубы - мгновенно перестала поставлять ее. Потом Трамп одним указом пригрозил тарифами любой стране, которая осмелится помочь Гаване. Мексика, которая в прошлом году стала главным поставщиком, тихо свернула танкеры. Америка перекрыла вентиль, и Куба осталась без внешнего топлива впервые за полвека. Логика здесь - очень циничная нефтяная блокада, блэкаут - и недовольные кубинцы должны снести правительство. Мы точно знаем, "Остров Свободы", кубинцы десятилетия жили на осадном положении. Без многих благ цивилизации, но не без гордости. Но все-таки была поддержка в виде СССР, а потом - Венесуэлы. Что будет теперь - вопрос.

Ничего хорошего Кубу не ждет - США снова ее колонизируют

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Ничего хорошего Кубу не ждет, потому что Куба станет добычей, причем законной военной добычей, которую Соединенные Штаты растерзают на части. То население Кубы, особенно молодежь, которая очень втайне надеется на то, что придут американцы, принесут с собой джинсы, кока-колу и прочие блага цивилизации, они, кока-колу, может быть, и получат, но при этом будут рассматриваться американцами, которые вернутся и начнут возвращать все то, что им принадлежало. А им принадлежала практически вся Куба на тот момент. А население станет сырьевой базой, ресурсной сырьевой базой для новых колонизаторов. Этим все и закончится. И, как правило, когда такие вещи происходят, ведь эмигранты, которые бежали из Кубы, и американские финансисты, промышленники, которым на Кубе все принадлежало практически, последние травинки, они ничего не забыли. Несколько поколений уже выросло с мыслью о том, как вернуться и отомстить. Они придут и будут мстить".

Остров-трофей не сдается

13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале переговоров с США из-за тяжелого экономического кризиса и усиления давления. Но как их вести, если особых-то аргументов у Гаваны нет. Трамп счел затраты на содержание Кубы небольшими. По его словам "Остров находится вне зоны ураганов, и кубинцам не придется каждую неделю просить у США деньги на борьбу с ураганами". По его словам, он пока не решил, "захватить" остров или "освободить". New York Times утверждает, что Вашингтон добивается смещения президента. Чуть ранее появился термин - "дружественный захват". Это новый вид морального садизма в международной политике. Это когда тебе говорят: "Слушай, старик, ты все равно подыхаешь. Давай я тебя придушу, но с улыбкой, и назову это дружеской помощью. Отдай мне свои пляжи, недвижимость". Трамп заявил буквально следующее: "Куба - это страна-неудачница. У них нет денег, нет нефти, нет еды. Им нужна наша помощь". Чтобы захватить ее, нужно либо высаживать десант (а это море крови и гарантированный партизанский ад в джунглях), либо душить так, чтобы народ сам скинул правительство. Но народ, судя по всему, скидывать не хочет. В Гаване проходят акции солидарности с властями. Американский посыл "мы пришли дать вам свободу" разбивается о бытовую реальность: люди понимают, что свобода по-трамповски - это когда их пляжи покупают под очередное казино, а сами они идут в прислугу.

Мигель Диас-Канель, нынешний президент Кубы, утверждает, что "любой внешний агрессор столкнется с жестким сопротивлением". В конце февраля американское судно вошло в территориальные воды Кубы и обстреляло пограничный катер. Ответный огонь - трупы с обеих сторон. Четверо кубинцев погибли, американец тоже получил пулю.

Диас-Канель прав в одном: запугивать бесполезно. У Кубы уже все отобрали. У нее нет ничего, кроме чувства собственного достоинства.

Американцы не понимают людей, которые не хотят продаваться. Почему Трамп так уперся в Кубу? Для США это не просто остров. Это символ. Последний осколок социализма в Западном полушарии. Плюс пляжи, никель, сахар, курорт для миллиардеров. Как пишут аналитики, Трампу нужно войти в историю как президенту, который решил "кубинский вопрос" там, где 12 предыдущих администраций обломали зубы.