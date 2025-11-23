Эксперт Марцинкевич высказался, почему БелАЭС вызывает истерию у Литвы

Атомная генерация с 2022 года входит в "зеленую" повестку Евросоюза. И перспективность мирного атома в Европе прекрасно понимают. Вот только Литва не в первый раз по этому поводу проводит недружественную политику в отношении Беларуси. Чего только стоили выпады Вильнюса в сторону строительства Белорусской АЭС.

"Белорусы перестраховывались и совершенно правильно делали. Были инспекции не только от МАГАТЭ, но и от европейского Евратома и так далее. По количеству пресс-туров я уже сбился со счетов после первых двадцати. Там, по-моему, побывали тоже все, кто хотел, кроме, разумеется, литовских журналистов, - заметил он. - Они считали, видимо, что как приедут, так и умрут всенепременно. Это специальная литовская радиация будет на них действовать. Может быть, это, конечно, была ревность по поводу того, что литовский проект атомной электростанции "Висагинас" вообще с места не сдвинулся. Опять же, это к психологам, пожалуйста".