Эксперт о белорусской независимости: Эти уроки кровью впитались в наш менталитет

Отношения России и США нормализуются. Зарубежные компании снова готовы вернуться на российский рынок и рынок Союзного государства. Стоит ли в таком случае сворачивать импортозамещающие проекты, рассказал кандидат экономических наук, профессор Георгий Гриц в "Актуальном интервью".

"Сворачивание партнерских отношений, в том числе бизнес-партнерских, в том числе поставок энергоресурсов, и было тем, что фактически похоронило Европейский союз, его региональную экономику в целом", - отметил профессор.

Импортозамещение для Беларуси эксперт сравнил с космической ракетой: "Импортозамещение было разгонной частью. Мы вышли из турбулентности, непонятности с точки зрения санкционной политики, которая могла бы принести необратимые последствия для простого населения, предприятий".

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Георгий Гриц:

"Теперь стоит задача - выйти на уровень технологического суверенитета не по всем продуктам, а тем, которые являются критическими технологиями. Именно ориентация на наш потенциал, создание своих компетенций, мне кажется, является основой нашего будущего суверенитета".

"Был такой мультик в советское время "Страна невыученных уроков". В данном случае я бы сказал, что мы сегодня становимся страной, регионом выученных уроков. Слишком высокая была цена за наше желание следовать позициям с Вашингтона, свободному рынку. Я думаю, эти уроки уже кровью впитались в наш менталитет. И что самое важное, менталитет руководителей", - подчеркнул профессор.