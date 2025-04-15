3.67 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
Эксперт о белорусской независимости: Эти уроки кровью впитались в наш менталитет
Отношения России и США нормализуются. Зарубежные компании снова готовы вернуться на российский рынок и рынок Союзного государства. Стоит ли в таком случае сворачивать импортозамещающие проекты, рассказал кандидат экономических наук, профессор Георгий Гриц в "Актуальном интервью".
"Сворачивание партнерских отношений, в том числе бизнес-партнерских, в том числе поставок энергоресурсов, и было тем, что фактически похоронило Европейский союз, его региональную экономику в целом", - отметил профессор.
Импортозамещение для Беларуси эксперт сравнил с космической ракетой: "Импортозамещение было разгонной частью. Мы вышли из турбулентности, непонятности с точки зрения санкционной политики, которая могла бы принести необратимые последствия для простого населения, предприятий".
Георгий Гриц:
"Теперь стоит задача - выйти на уровень технологического суверенитета не по всем продуктам, а тем, которые являются критическими технологиями. Именно ориентация на наш потенциал, создание своих компетенций, мне кажется, является основой нашего будущего суверенитета".
"Был такой мультик в советское время "Страна невыученных уроков". В данном случае я бы сказал, что мы сегодня становимся страной, регионом выученных уроков. Слишком высокая была цена за наше желание следовать позициям с Вашингтона, свободному рынку. Я думаю, эти уроки уже кровью впитались в наш менталитет. И что самое важное, менталитет руководителей", - подчеркнул профессор.
Он также добавил, что наши руководители, руководители Беларуси, России, всегда были патриотами. И вокруг них есть союзники, сторонники, которые действительно ставят приоритеты своих государств, национальные интересы выше каких-то глобальных ценностей.