Эксперт о пошлинах США: Санкции направлены на сохранение доминирования американской экономики

С какими проблемами столкнулись США и зачем главе Белого дома Дональду Трампу торговая война, рассказал кандидат экономических наук, профессор Георгий Гриц в "Актуальном интервью".

"Такого уровня торговая война, если использовать мнение или оценку некоторых экспертов, действительно беспрецедентна, - отметил профессор. - Такое масштабное, концентрированное введение новых пошлин, когда торговля становится экономически неэффективной".

Он акцентировал внимание, что такие шаги американского лидера не являются каким-то эмоциональным всплеском, как некоторые говорят. "Если мы посмотрим на нынешнее состояние американской экономики, то увидим, оно далеко от радужного", - заметил эксперт.

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Георгий Гриц:

"Назову три проблемы. Первая - это дефицит платежного баланса. Вторая - высокий уровень госдолга. И третья - дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки. Речь идет о триллионах долларов США. И вопрос даже не в триллионах, вопрос в динамике, она негативная".

На фоне разговоров о крахе глобализации, по словам кандидата экономических наук, санкции США направлены на сохранение доминирования американской экономики. "Но вряд ли это получится. Сегодня китайцы заматерели, они не согласны, они отвечают, может быть, даже более масштабно", - считает он.