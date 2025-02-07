Эксперт объяснила, как достичь электорального суверенитета в эпоху цифровизации

Все громче говорится о важности и нужности электорального суверенитета. Но как его достичь? Реально ли обеспечить его в современном цифровом мире? Мнением поделилась "Актуальном интервью" политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия) Елена Пономарева.

Беларусь живет в условиях гибридной войны, и к ней надо просто привыкнуть. "Цифровизация может быть нам как в помощь, так и во вред. И гиператаки, внедрение искусственного интеллекта в те или иные технологические возможности государства, безусловно, имеют место. Но должны быть очень сильные разработанные системы", - считает Елена Пономарева.

В Беларуси есть пул айтишников, которые могут справляться с вызовами и делать свои системы более сильными. Это с одной стороны. А с другой, - есть понятие когнитивного уровня, когда речь идет о сознательном выборе граждан, за кого они идут голосовать, идут ли они это делать в принципе. Вот здесь важно понимание ответственности и неравнодушия избирателей, которые формируются не в ходе конкретной избирательной кампании, а в течение длительного периода.

Во время выборов Президента Беларуси в 2025 году отмечалось, что на избирательные участки приходило много молодежи. Чем была вызвана такая активность, если обычно молодые люди - это нигилистическое поколение, все отрицающее. Это прокомментировала политолог: "Значит, была проведена соответствующая работа с молодежью. Есть замечательная восточная пословица, которая гласит так: "Хочешь победить врага, воспитай его детей".

По словам политолога, после завершения холодной войны и разрушения СССР, мы добровольно отдали воспитание своих детей на откуп НКО, западных фондов. Стали стремиться отдавать детей в западные школы, чтобы они перенимали их программы. В целом передали воспитательную повестку представителям других стран. Иногда откровенно враждебным, иногда нейтральным, со схожими ценностями, но там все равно стояли другие задачи. А в ответ получили лиц, которых увидели на улицах Минска и других белорусских городов в августе 2020 года.

Пономарева: Сильный лидер государства - угроза ультраглобалистской повестке Правда ли, что сильные лидеры в какой-либо стране - это мишень для Запада. Можно ли назвать своеобразной целью глав и постсоветского пространства, рассказала Елена Пономарева 2 часа назад

Елена Пономарева:

"После этого были сделаны выводы. И уже в 2025-м стали видны результаты работы, проделанной в Беларуси за пятилетку. На самом деле это большой срок в современных условиях. То пограничное поколение подростков, которые пришли в студенчество, достигли 18 лет, осознали, что выбор может быть только один - это сильная, процветающая и единая Беларусь".