Пономарева: Сильный лидер государства - угроза ультраглобалистской повестке

Правда ли, что сильные лидеры в какой-либо стране - это мишень для Запада. Можно ли назвать своеобразной целью глав и постсоветского пространства?

На такой вопрос ответила политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия) Елена Пономарева в "Актуальном интервью".

Сильный политический лидер - это вызов для западноцентричного мира, потому что как справиться с таким политиком? На него нет рычагов давления, нет ниток, за которые можно дергать, как куклу-марионетку. Сила такого главы - это ответственность за свое государство.

"А вообще, это называется национально ориентированный лидер. Вот если посмотреть риторику, шаги и действия, например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, то сразу становится понятно, что они выбиваются из современной европейской парадигмы", - обратила внимание политолог.

Елена Пономарева

И, конечно, они стали не угодны коллективному Западу. Не случайно было совершено покушение на Роберта Фицо, не случайно летят постоянные угрозы Виктору Орбану.

Кстати, очередное использование технологий политических переворотов в Словакии было апробировано при значительной помощи части украинской диаспоры, которую приютили словаки.

Сильный лидер государства - это вызов, даже угроза ультраглобалистской повестке. Елена Пономарева

К слову сказать, заявления Евросоюза, касающиеся выборов Президента Беларуси, в которых они объявлялись недемократичными, Венгрия заблокировала. И это показатель, что в мире что-то меняется, но любые изменения - нескоропалительные, они имеют накопительный эффект. И наиболее прозорливые, прагматичные политики знают, где есть правда, а где - нет.

Нельзя сказать, что они играют на стороне Президента Беларуси Александра Лукашенко, они просто стоят за свою страну. И видя, как за рубежом происходит демонизация Беларуси, а также тех или иных лидеров, они пытаются зафиксировать свою позицию и нивелировать какие-либо решения.