Эксперт рассказал, как обойти правила Запада и добиться технологической независимости

Через создание большего по размеру рынка, большего пространства, с большим населением, с большим количеством технологических цепочек, предприятий самого разного типа можно получить технологический суверенитет. Такое мнение выразил директор Института нового общества Василий Колташов в "Экономической среде" на "Беларусь 1".

Василий Колташов:

"Запад создал себе привилегии в мировой экономике, которые делают другие страны технологически не суверенными, а очень уязвимыми. Права на произведения в сфере культуры, программное обеспечение, патенты на лекарства, технологии производства, продукты производства, машинное оборудование. То есть Запад запатентовал практически все. Соединенные Штаты в первую очередь".

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Следовательно, по мнению эксперта, нужно проводить национально ориентированную патентную политику и вообще политику в отношении интеллектуальной собственности. "Эта политика должна быть нечувствительна к западным брендам. Впереди очень большая работа, потому что наш технологический суверенитет должен держаться на свободе копирования продукции недружественных стран", - считает директор Института нового общества.

Если мы хотим какие-то технологии развивать, мы должны развивать это без оглядки на Запад. Василий Колташов