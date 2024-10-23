3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эксперт рассказал, как обойти правила Запада и добиться технологической независимости
Через создание большего по размеру рынка, большего пространства, с большим населением, с большим количеством технологических цепочек, предприятий самого разного типа можно получить технологический суверенитет. Такое мнение выразил директор Института нового общества Василий Колташов в "Экономической среде" на "Беларусь 1".
Василий Колташов:
"Запад создал себе привилегии в мировой экономике, которые делают другие страны технологически не суверенными, а очень уязвимыми. Права на произведения в сфере культуры, программное обеспечение, патенты на лекарства, технологии производства, продукты производства, машинное оборудование. То есть Запад запатентовал практически все. Соединенные Штаты в первую очередь".
ШОС и БРИКС в цифрах и фактах. Как Беларусь участвует в формировании многополярного мира
"Большая семерка" переживает стагнацию - БРИКС набирает политический вес. Западный полюс теряет позиции - ШОС укрепляет влияние. Центр силы смещается на Восток
Следовательно, по мнению эксперта, нужно проводить национально ориентированную патентную политику и вообще политику в отношении интеллектуальной собственности. "Эта политика должна быть нечувствительна к западным брендам. Впереди очень большая работа, потому что наш технологический суверенитет должен держаться на свободе копирования продукции недружественных стран", - считает директор Института нового общества.
Если мы хотим какие-то технологии развивать, мы должны развивать это без оглядки на Запад.
"Другая проблема - это поддержка предприятий, научно-исследовательских учреждений, инженерных центров. Это следующая сфера по важности, она тоже должна развиваться, - обозначил эксперт. - Но для того, чтобы она чувствовала, что она находится в питательной среде, эта питательная среда должна быть создана политическими решениями".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Суд по делу Трампа: 20 ноября будущего президента могут приговорить к заключению
Регионы
Все
Происшествия
Все