"Большая семерка" переживает стагнацию - БРИКС набирает политический вес. Западный полюс теряет позиции - ШОС укрепляет влияние. Центр силы смещается на Восток. О становлении многополярного миропорядка в цифрах и фактах рассказали в "Экономической среде" на "Беларусь 1".

Факт Шанхайская организация сотрудничества - это почти половина населения Земли, более 20 % территории планеты, четверть мирового ВВП и 15 % мировой торговли. В "шанхайской семье" 10 государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Флаг последней страны был поднят в организации в июле.

Если добавить наблюдателей, партнеров по диалогу, большая "семья ШОС" насчитывает два десятка государств и охватывает три континента: Азию, Европу и Африку.

Для Беларуси это огромная перспектива. 70 % нашего товарооборота приходится именно на страны Шанхайской организации. Не будем лукавить, для Беларуси, которая не первый год находится под серьезным санкционным давлением, это отличная возможность не просто в моменте противостоять попыткам нас изолировать экономически, но и хорошая почва для долгосрочного развития.

Прежде всего, для развития в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии и развития логистической инфраструктуры. Ведь через Беларусь идут важные транспортные коридоры из Азии в Европу, плюс страна участвует в развитии международного коридора Север-Юг и Северного морского пути.

Кроме того, страны наращивают платежи в национальных валютах, а это еще один из наших приоритетов. Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно высказывал мнение о необходимости дедолларизации.

Эксперт рассказал, как обойти правила Запада и добиться технологической независимости Запад создал себе привилегии в мировой экономике, которые делают другие страны очень уязвимыми 23.10.2024 22:27

Беларусь выступает за сопряжение различных интеграционных объединений на пространстве Евразии. К слову, ШОС имеет соглашение о партнерстве с ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и АСЕАН. Наша страна с ними тоже на "ты".

Среди других наших инициатив - создание Банка развития и Фонда развития ШОС, Межбиржевого союза, обмен опытом и совместные проекты в науке и технологиях с последующим внедрением передовых практик и решений.

Не забудем о продовольственной безопасности. Наша страна предлагает приурочить одно из мероприятий ШОС к ежегодной межрегиональной выставке "Белагро".

Движущая сила ШОС - "шанхайский дух", главным содержанием которого провозглашены нижеуказанные пункты.

На этих принципах сотрудничество с другими государствами строит и Беларусь.

К активному участию в международных организациях подталкивает геополитическая повестка. Наша страна прорабатывает вопрос с подключением к формату БРИКС. Это объединение Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.

Динамичность их развития на порядок выше, чем у стран коллективного Запада. К слову, эта пятерка - наши торгово-экономические партнеры. Правда, мы уже тесно сотрудничаем не только с каждым по отдельности, но и в целом в рамках организации. Подтверждение тому участие в саммите БРИКС в Казани.

Факт На долю объединения приходится треть общей площади суши, более 40 % населения Земли, свыше 30 % мирового ВВП и 17 % мирового золотого запаса. А в этом году доля БРИКС в мировом ВВП превысила показатель большой семерки - 37 % против 29 %. Эксперты не сомневаются, разрыв будет лишь увеличиваться.

Еще один наш приоритет в Азии - страны АСЕАН. Состоит из десятка государств, заявляет о своей цели - к 2030 году стать четвертой экономикой мира.