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ШОС и БРИКС в цифрах и фактах. Как Беларусь участвует в формировании многополярного мира
"Большая семерка" переживает стагнацию - БРИКС набирает политический вес. Западный полюс теряет позиции - ШОС укрепляет влияние. Центр силы смещается на Восток. О становлении многополярного миропорядка в цифрах и фактах рассказали в "Экономической среде" на "Беларусь 1".
Факт
Шанхайская организация сотрудничества - это почти половина населения Земли, более 20 % территории планеты, четверть мирового ВВП и 15 % мировой торговли. В "шанхайской семье" 10 государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Флаг последней страны был поднят в организации в июле.
Если добавить наблюдателей, партнеров по диалогу, большая "семья ШОС" насчитывает два десятка государств и охватывает три континента: Азию, Европу и Африку.
Для Беларуси это огромная перспектива. 70 % нашего товарооборота приходится именно на страны Шанхайской организации. Не будем лукавить, для Беларуси, которая не первый год находится под серьезным санкционным давлением, это отличная возможность не просто в моменте противостоять попыткам нас изолировать экономически, но и хорошая почва для долгосрочного развития.
Прежде всего, для развития в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии и развития логистической инфраструктуры. Ведь через Беларусь идут важные транспортные коридоры из Азии в Европу, плюс страна участвует в развитии международного коридора Север-Юг и Северного морского пути.
Кроме того, страны наращивают платежи в национальных валютах, а это еще один из наших приоритетов. Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно высказывал мнение о необходимости дедолларизации.
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Беларусь выступает за сопряжение различных интеграционных объединений на пространстве Евразии. К слову, ШОС имеет соглашение о партнерстве с ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и АСЕАН. Наша страна с ними тоже на "ты".
Среди других наших инициатив - создание Банка развития и Фонда развития ШОС, Межбиржевого союза, обмен опытом и совместные проекты в науке и технологиях с последующим внедрением передовых практик и решений.
Не забудем о продовольственной безопасности. Наша страна предлагает приурочить одно из мероприятий ШОС к ежегодной межрегиональной выставке "Белагро".
Движущая сила ШОС - "шанхайский дух", главным содержанием которого провозглашены нижеуказанные пункты.
На этих принципах сотрудничество с другими государствами строит и Беларусь.
К активному участию в международных организациях подталкивает геополитическая повестка. Наша страна прорабатывает вопрос с подключением к формату БРИКС. Это объединение Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.
Динамичность их развития на порядок выше, чем у стран коллективного Запада. К слову, эта пятерка - наши торгово-экономические партнеры. Правда, мы уже тесно сотрудничаем не только с каждым по отдельности, но и в целом в рамках организации. Подтверждение тому участие в саммите БРИКС в Казани.
Факт
На долю объединения приходится треть общей площади суши, более 40 % населения Земли, свыше 30 % мирового ВВП и 17 % мирового золотого запаса. А в этом году доля БРИКС в мировом ВВП превысила показатель большой семерки - 37 % против 29 %. Эксперты не сомневаются, разрыв будет лишь увеличиваться.
Еще один наш приоритет в Азии - страны АСЕАН. Состоит из десятка государств, заявляет о своей цели - к 2030 году стать четвертой экономикой мира.
Глобально идет формирование многополярного миропорядка. Новый полюс станет, если еще не стал, альтернативой Западу. Центры силы смещаются на Восток. Минск чувствует это и давно планомерно выстраивает работу с дальним вектором.
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