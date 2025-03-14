Эксперт рассказала, как работает Конституционный Суд после проведения референдума в 2022 году

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В 2022 году в Беларуси прошел референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Правки затронули практически все разделы Основного закона.

Как сегодня работает Конституционный Суд в реализации новых полномочий. Как реализуются положения, усиливающие гарантии граждан в рамках их конституционных прав. На такие вопросы ответила в "Актуальном интервью" заместитель председателя Конституционного Суда Беларуси Наталья Карпович.

"Чтобы Конституция была действующим документом (которым она и должна быть), ее нормы должны последовательно соблюдаться, а также должны исполняться принципы норм Конституции в нормотворчестве и правоприменении. Поэтому необходимой составляющей изменений в Конституцию явились меры по защите Основного закона страны. В числе таких мер имело место расширение полномочий Конституционного Суда по обеспечению конституционности нормотворческой деятельности и конституционности в деятельности органов государства. В частности, среди тех полномочий, которым был наделен Конституционный Суд, можно отметить и полномочия по толкованию Конституции", - рассказала зампредседателя.

Наталья Карпович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ed5e68-382e-47c5-ae8f-ccdce07bdaab/conversions/36923f6f-e46a-47ee-9054-7897aa21656c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ed5e68-382e-47c5-ae8f-ccdce07bdaab/conversions/36923f6f-e46a-47ee-9054-7897aa21656c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ed5e68-382e-47c5-ae8f-ccdce07bdaab/conversions/36923f6f-e46a-47ee-9054-7897aa21656c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ed5e68-382e-47c5-ae8f-ccdce07bdaab/conversions/36923f6f-e46a-47ee-9054-7897aa21656c-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Карпович

Кроме того, появилось наделение Конституционного Суда функциями арбитра в избирательных процессах на заключительных этапах, наделение полномочиями по осуществлению предварительного контроля конституционности в отношении таких важнейших актов, как законы о внесении изменений в Конституцию, как вопросы, выносимые на республиканский референдум и некоторые иные.

По словам Натальи Карпович, был усовершенствован конституционный контроль действующих нормативных правовых актов. В частности, в настоящее время гражданам Беларуси предоставлено право обратиться напрямую в Конституционный Суд с жалобой на нарушение их прав и свобод. Например, на нормы закона, которые применены в каком-то конкретном деле с участием этого гражданина и в конституционности которого он сомневается.

Эти нормы Конституции вступили в силу с 1 октября 2022 года, когда был принят и вступил в действие закон "О конституционном судопроизводстве", которым определены соответствующие процедуры, в том числе подача конституционной жалобы, юридическая сила решений Конституционного Суда.

Наталья Карпович:

"Наши граждане достаточно активно пользуются своим правом на подачу конституционной жалобы. Так, в 2024 году из более чем 500 обращений граждан, поступивших в Конституционный Суд, более 100 из них как раз имеют признаки и названы гражданами как конституционная жалоба."

Эксперт отметила, что уже было принято первое решение Конституционного Суда по жалобе, поданной в январе 2025 года, которая касалась норм Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. В результате исследования материалов дела вынесено итоговое заключительное решение суда о правовой неопределенности.

В таком действии нормы Процессуально-исполнительного кодекса рассматриваются во взаимосвязи с положениями кодекса об административных правонарушениях, которые непосредственно определяют пределы наложения административных взысканий.