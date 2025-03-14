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Эксперт рассказала, как работает Конституционный Суд после проведения референдума в 2022 году
В 2022 году в Беларуси прошел референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Правки затронули практически все разделы Основного закона.
Как сегодня работает Конституционный Суд в реализации новых полномочий. Как реализуются положения, усиливающие гарантии граждан в рамках их конституционных прав. На такие вопросы ответила в "Актуальном интервью" заместитель председателя Конституционного Суда Беларуси Наталья Карпович.
"Чтобы Конституция была действующим документом (которым она и должна быть), ее нормы должны последовательно соблюдаться, а также должны исполняться принципы норм Конституции в нормотворчестве и правоприменении. Поэтому необходимой составляющей изменений в Конституцию явились меры по защите Основного закона страны. В числе таких мер имело место расширение полномочий Конституционного Суда по обеспечению конституционности нормотворческой деятельности и конституционности в деятельности органов государства. В частности, среди тех полномочий, которым был наделен Конституционный Суд, можно отметить и полномочия по толкованию Конституции", - рассказала зампредседателя.
Кроме того, появилось наделение Конституционного Суда функциями арбитра в избирательных процессах на заключительных этапах, наделение полномочиями по осуществлению предварительного контроля конституционности в отношении таких важнейших актов, как законы о внесении изменений в Конституцию, как вопросы, выносимые на республиканский референдум и некоторые иные.
По словам Натальи Карпович, был усовершенствован конституционный контроль действующих нормативных правовых актов. В частности, в настоящее время гражданам Беларуси предоставлено право обратиться напрямую в Конституционный Суд с жалобой на нарушение их прав и свобод. Например, на нормы закона, которые применены в каком-то конкретном деле с участием этого гражданина и в конституционности которого он сомневается.
Эти нормы Конституции вступили в силу с 1 октября 2022 года, когда был принят и вступил в действие закон "О конституционном судопроизводстве", которым определены соответствующие процедуры, в том числе подача конституционной жалобы, юридическая сила решений Конституционного Суда.
Наталья Карпович:
"Наши граждане достаточно активно пользуются своим правом на подачу конституционной жалобы. Так, в 2024 году из более чем 500 обращений граждан, поступивших в Конституционный Суд, более 100 из них как раз имеют признаки и названы гражданами как конституционная жалоба."
В таком действии нормы Процессуально-исполнительного кодекса рассматриваются во взаимосвязи с положениями кодекса об административных правонарушениях, которые непосредственно определяют пределы наложения административных взысканий.
"Конституционный Суд, не признав норму неконституционной, обратил внимание законодателя на наличие правовой неопределенности в согласованном действии норм этих кодексов, регулирующих порядок административной ответственности, которые в определенных случаях не обеспечивают исключение избыточного государственного принуждения по отношению к лицам, совершившим такие правонарушения", - заключила Наталья Карпович.