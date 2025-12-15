Эксперт Руслан Панкратов: На Западе полностью исключен момент диалога между властью и народом

Научный сотрудник Института стран СНГ, бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов в эфире "Первого информационного" высоко оценил Всебелорусское народное собрание (ВНС) как уникальный механизм прямого диалога между властью и народом, которого лишены многие западные страны.

"Это уникальный процесс. Люди чувствуют сопричастность к развитию государства, они созидают. В этом истинный смысл патриотизма. На Западе полностью исключен момент диалога между властью и народом. Мнение народа никак не интересует власть имущих", - отметил эксперт.

По его мнению, в странах Прибалтики и Восточной Европы ситуация еще хуже: там элиты просто исполняют внешние указания. "Если мы говорим о странах Прибалтики, Восточной Европы, конечно, они просто выполняют директивы. Что им сказали, то они и делают. И если даже говорить о таких локомотивах, как Германия, Франция, посмотрите, что Мерц, что Макрон - это откровенно антинемецкие, антифранцузские лидеры, которые работают против своих стран. Та же Урсула фон дер Ляйен представляет интерес трансатлантических компаний, ее не интересует ни ее родная Германия, ни Европейский союз", - подчеркнул Руслан Панкратов.

Эксперт обратил внимание на парадокс западной политики: "Странно, что огромное количество денег вкачивается именно в пропаганду, в цензуру, в подавление любого инакомыслия или альтернативного мнения. С одной стороны, знаете, здесь видится некий, даже не когнитивный диссонанс, а такое удивительное явление, когда мнение народа вообще никого не интересует, но постоянно есть желание промывать им мозги".