Эксперт Руслан Панкратов: На Западе полностью исключен момент диалога между властью и народом
Научный сотрудник Института стран СНГ, бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов в эфире "Первого информационного" высоко оценил Всебелорусское народное собрание (ВНС) как уникальный механизм прямого диалога между властью и народом, которого лишены многие западные страны.
"Это уникальный процесс. Люди чувствуют сопричастность к развитию государства, они созидают. В этом истинный смысл патриотизма. На Западе полностью исключен момент диалога между властью и народом. Мнение народа никак не интересует власть имущих", - отметил эксперт.
По его мнению, в странах Прибалтики и Восточной Европы ситуация еще хуже: там элиты просто исполняют внешние указания. "Если мы говорим о странах Прибалтики, Восточной Европы, конечно, они просто выполняют директивы. Что им сказали, то они и делают. И если даже говорить о таких локомотивах, как Германия, Франция, посмотрите, что Мерц, что Макрон - это откровенно антинемецкие, антифранцузские лидеры, которые работают против своих стран. Та же Урсула фон дер Ляйен представляет интерес трансатлантических компаний, ее не интересует ни ее родная Германия, ни Европейский союз", - подчеркнул Руслан Панкратов.
Эксперт обратил внимание на парадокс западной политики: "Странно, что огромное количество денег вкачивается именно в пропаганду, в цензуру, в подавление любого инакомыслия или альтернативного мнения. С одной стороны, знаете, здесь видится некий, даже не когнитивный диссонанс, а такое удивительное явление, когда мнение народа вообще никого не интересует, но постоянно есть желание промывать им мозги".
В противовес этому он назвал белорусский опыт передовым. "То, что происходит в Беларуси, без ложной и лишней комплиментарности, это, конечно, передовая технология именно в социальном аспекте. Очень важно слышать, что люди хотят, как они это все видят. Конечно же, нужно понимать и векторы, куда страна идет, как она развивается, как мы хотели бы, чтобы наша общность, наша нация развивалась, куда она шла, какие у нас ценности. Это важно. То, что у вас происходит, это действительно передовое явление. Его нужно обязательно сохранить, развивать. И остается только порадоваться, что власть всячески поддерживает такую инициативу", - заключил Руслан Панкратов.