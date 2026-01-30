3.75 BYN
Энергетическая отрасль Беларуси переходит на усиленный режим из-за похолодания
Автор:Редакция news.by
Предприятия энергетической отрасли Беларуси переходят на усиленный режим работы из-за похолодания.
Аварийные бригады, а их 673, формирования общей численностью около 2,5 тыс. специалистов приведены в полную боеготовность для восстановления энергоснабжения, готовы передвижные дизельные электростанции для оперативного развертывания.
Особое внимание уделено тепловым сетям - подача тепла корректируется плавно с учетом прогнозов температуры, чтобы избежать перепадов в домах.