Епископ Игнатий: Лукашенко заботится, чтобы народ Беларуси продолжал сохранять духовность

В феврале 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел вопрос о создании духовных центров на территории Беларуси. Это уже существующие архитектурные объекты: Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь и Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь.

В связи с этим, какие задачи ставятся перед Полоцкой епархией, рассказал в "Актуальном интервью" епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий.

Епископ Игнатий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3ddb96c-f989-4d01-90dc-367e8d4101fa/conversions/f40322e1-9fb5-46cb-b342-f084a5f0d0cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3ddb96c-f989-4d01-90dc-367e8d4101fa/conversions/f40322e1-9fb5-46cb-b342-f084a5f0d0cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3ddb96c-f989-4d01-90dc-367e8d4101fa/conversions/f40322e1-9fb5-46cb-b342-f084a5f0d0cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3ddb96c-f989-4d01-90dc-367e8d4101fa/conversions/f40322e1-9fb5-46cb-b342-f084a5f0d0cd-xl-___webp_1920.webp 1920w Епископ Игнатий

"Духовные центры сейчас очень необходимы, потому что мир стремительно развивается, а информационные технологии позволяют с большими скоростями получать знания, которые раньше нужно было искать очень долго. Нужно было пойти в библиотеку, найти книгу, открыть в ней определенную страницу. Сейчас что-либо можно узнать в несколько кликов. И, конечно же, возникает вопрос: кто сегодня считается умным человеком?" - задался вопросом епископ.

По мнению религиозного деятеля, сегодня умным и мудрым считается тот человек, который понимает других людей, то есть коммуникативный человек, который старается развивать не только свою материальную или умственную составляющую, но и духовную. "Сейчас можно наблюдать, что человек, например, обладает необыкновенными знаниями, но является при этом злодеем. Поэтому нужно стараться, прежде всего, развивать духовную составляющую", - сказал епископ Игнатий.

Александр Лукашенко как никто это видит. Он заботится, чтобы вся Беларусь и ее народ тоже продолжал сохранять духовность, поэтому духовные центры необходимы нам не как исторические памятники, а как духовные школы. Епископ Игнатий