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Епископ Игнатий: Лукашенко заботится, чтобы народ Беларуси продолжал сохранять духовность
В феврале 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел вопрос о создании духовных центров на территории Беларуси. Это уже существующие архитектурные объекты: Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь и Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь.
В связи с этим, какие задачи ставятся перед Полоцкой епархией, рассказал в "Актуальном интервью" епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий.
"Духовные центры сейчас очень необходимы, потому что мир стремительно развивается, а информационные технологии позволяют с большими скоростями получать знания, которые раньше нужно было искать очень долго. Нужно было пойти в библиотеку, найти книгу, открыть в ней определенную страницу. Сейчас что-либо можно узнать в несколько кликов. И, конечно же, возникает вопрос: кто сегодня считается умным человеком?" - задался вопросом епископ.
По мнению религиозного деятеля, сегодня умным и мудрым считается тот человек, который понимает других людей, то есть коммуникативный человек, который старается развивать не только свою материальную или умственную составляющую, но и духовную. "Сейчас можно наблюдать, что человек, например, обладает необыкновенными знаниями, но является при этом злодеем. Поэтому нужно стараться, прежде всего, развивать духовную составляющую", - сказал епископ Игнатий.
Александр Лукашенко как никто это видит. Он заботится, чтобы вся Беларусь и ее народ тоже продолжал сохранять духовность, поэтому духовные центры необходимы нам не как исторические памятники, а как духовные школы.
Как подчеркнул владыка, духовными центрами будут места, где люди смогут общаться между собой. А такая площадка создаст среду, из которой вырастут хорошие ученые, военные, священнослужители, монахи, молодые семьи, но для этого необходима, как говорят, питательная среда. А напитываться, конечно же, человек должен наследиями святых.