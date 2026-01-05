"Эстафета добра" в Логойском районе: как проходит акция и кто принимает в ней участие

В Беларуси стартовала добрая зимняя традиция - акция "Эстафета добра". Она направлена на поддержку одиноких пожилых граждан, которым волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи помогают в уборке дворовых территорий от снега.

5 января в Логойском районе проходит акция "Эстафета добра". На помощь пожилым людям и ветеранам войны и труда вышли 15 волонтеров БРСМ - им не страшны ни мороз, ни снег. Молодые ребята с лопатами и хорошим настроением помогают одиноким пенсионерам очистить дворы и дорожки.

Всего по стране запланировано более 400 таких мероприятий, где свои силы объединят почти 6,5 тыс. волонтеров.

Екатерина Протосовская, волонтер:

"Мы уже второй год являемся членами волонтерского отряда. Нам очень нравится помогать пожилым людям, уделять им внимание, дарить подарки. Накануне Нового года мы поздравляли одиноких проживающих с наступающим праздником, а сегодня мы приняли участие в "Эстафете добра" и помогали убирать снег на дорожках".

Данила Поляков, первый секретарь Логойского РК ОО "БРСМ":

"Здесь проживает одинокий человек. Мы постоянно приходим и помогаем. Инициатива от самих детей есть, она каждый раз нарастает. Если выпадает большой снег, они сразу активизируются, знают, где живут пожилые люди, которым нужна помощь. Мы приезжаем, помогаем инвентарем, экипировкой, чтобы они не замерзли".

Акция "Эстафета добра" стартовала вместе с первым снегом и продолжает традицию "Эстафеты тепла". Волонтеры помогают пожилым людям и ветеранам справляться с бытовыми делами: уборкой снега, подготовкой жилища к зиме, колкой и складированием дров.