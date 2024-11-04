Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения

Золотой фонд Беларуси - это активная, трудолюбивая, перспективная молодежь в науке. Большая часть из нее - лауреаты специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи и одаренных учащихся и студентов.

Таким смелым мечтателям - все по плечу, они способны заглянуть в будущее, воплотить идеи в жизнь и сделать ее ярче, технологичнее и безопаснее. Новаторы готовы к любым вызовам современности.

Я представил модельный очаг пожара класса А (твердые горючие материалы). Ствол для тушения был придуман в 2023 году. Его подали на Республиканский молодежный проект "100 идей для Беларуси", где разработка сразу же одержала победу в номинации "Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций". Глеб Скакалин, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси

Курсант Университета гражданской защиты МЧС о тушении пожаров и цене человеческой жизни знает не понаслышке, поэтому и изобрел уникальное устройство - "Пожарный аспирационный ручной ствол". Благодаря каналам, имеющимся у ствола, можно подавать не только воду, пену, порошковые составы, нейтральные газы, но и их комбинации.

Пожарный аспирационный ручной ствол

Молодой человек рассказал, что на данном этапе проходит натурное испытание ствола. Однако все равно разработка подана на Республиканский конкурс инновационных проектов. Глеб признается, что пока не хватает только финансирования для усовершенствования установки, после нее планируется апробация.

В будущем новаторское решение позволит ликвидировать практически любое возгорание в кратчайшие сроки. Ставку третьекурсник сделал на качество, экономичность и эффективность.

"На данную разработку у нас ушло чуть более года. Аналоги есть, но по принципу работы таких устройств нет, потому что здесь встроена многофазная струя. В нашем университете в рамках государственной молодежной политики реализуются различные научные направления. Конкретно на этой кафедре развивается направление традиционной ядерной безопасности и по тушению пожаров. Вся эта политика, которая существует в Беларуси, направлена на становление из молодого курсанта ученого", - поделился информацией начальник кафедры Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Марк Журов.

Марк Журов, начальник кафедры Университета гражданской защиты МЧС Беларуси

Это именно тот случай, когда возраст не является препятствием, если у тебя есть креативные задумки и ты знаешь, как их реализовать. В Республике Беларусь порой еще в школьные годы происходит становление молодых ученых, и благодаря такой молодежи Беларусь получает эффективные разработки.