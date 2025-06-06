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"Это формирование единой команды". Иван Эйсмонт о медиафоруме в Гомеле
В Гомельской области 5-6 июня проходит V Форум медийного сообщества Беларуси. Его лозунг - "Медиа сегодня: фокус на правду". В мероприятии участвуют журналисты со всей страны.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании, считает, что очень важно формировать профессиональное сообщество среди журналистов и оно уже сформировано.
"Я вижу, что уже сформирована система работы с информацией в регионах, в том числе система противодействия фейкам. Это не хаотичная работа. Очень структурированная работа, и мне это очень нравится. Нет ничего лучше личного общения", - отметил Эйсмонт.
На данном форуме журналисты региональных СМИ знакомятся друг с другом. "Это обмен информацией, это обмен опытом, это контакт, это формирование единой команды. Меня радует то, что происходит здесь", - подытожил председатель Белтелерадиокомпании.