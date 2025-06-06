"Это формирование единой команды". Иван Эйсмонт о медиафоруме в Гомеле

В Гомельской области 5-6 июня проходит V Форум медийного сообщества Беларуси. Его лозунг - "Медиа сегодня: фокус на правду". В мероприятии участвуют журналисты со всей страны.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании, считает, что очень важно формировать профессиональное сообщество среди журналистов и оно уже сформировано.

"Я вижу, что уже сформирована система работы с информацией в регионах, в том числе система противодействия фейкам. Это не хаотичная работа. Очень структурированная работа, и мне это очень нравится. Нет ничего лучше личного общения", - отметил Эйсмонт.